(Verschenen in Humo 2510 van 2 oktober 1988)

'Als ik optreed moeten Octavio Paz, Cockteau en Van Ostayen hun muil houden, want dan ben ík aan het woord'

Het boek gaat over Tony, een gesjeesde stu­dent in de rechten, die al ver­kopend de wereld wil verove­ren, of op z'n' minst toch Vlaanderen want hij toert met zijn Ford Transit de vijf Vlaamse provincies af op zoek naar slachtoffers. Verkopen doet Tony weinig, maar avon­turen beleeft hij des te meer. 'Alles moet weg' is echter meer dan een hedendaagse schelmenroman. Het is een op de eerste plaats ingenieus in elkaar geknutseld boek waar­van de situaties en de beelden blijven leven, lang nadat de laatste bladzijde is omgedraaid. Het is of Lanoye je bij het nekvel grijpt en je op een nieuwe manier naar Vlaande­ren dwingt te kijken. 'Alles moet weg' zou na 'Het Ver­driet van België' van Hugo Claus wel eens de nieuwste li­teraire sensatie kunnen wor­den, al was het maar omdat Tom Lanoye niets onverlet zal laten om daar zelf voor te zorgen.