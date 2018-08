'Onze hele jeugd blijkt een leugen te zijn. Soms denk ik dat ik liever niks had geweten'

Augustus 2016. De politie doet een huiszoeking bij Jean-Marie C., een onverbeterlijke drugsdealer uit Lanaken. In de kelder en op de zolder ontdekken ze wietplantages, in en rond het huis hangen overal camera’s. ‘Om ongewenste bezoekers te betrappen,’ legt Jean-Marie C. uit. ‘Handig om het drugsnetwerk van C. in kaart te brengen,’ denken de speurders, en ze nemen alle beelden op computers, geheugenkaarten en USB-sticks in beslag. Wat ze te zien krijgen, zijn geen bewakingsbeelden van de plantages, maar grote hoeveelheden kinderporno. Er zitten ook meer dan duizend zelfgemaakte beelden tussen, waarop C. te zien is terwijl hij twee jonge meisjes misbruikt. In hun proces-verbaal noteren de speurders daarover: ‘Men ziet C. de naakte lichamen van de meisjes verplaatsen en in de voor hem gewenste houding leggen, waaruit wij kunnen opmerken dat zij niet slapen, maar mogelijk gedrogeerd zijn. Er komt geen enkele lichamelijke tegenreactie van de meisjes.’ Lanaken is een kleine gemeenschap, de politiemensen herkennen de meisjes onmiddellijk: het zijn de zusjes Dumarteau, de stiefdochters van Jean-Marie C.

Een paar dagen later zitten beide zussen, op dat ogenblik 27 en 33 jaar oud, in het politiebureau van Lanaken. Op de beelden herkennen de zussen de jongere versies van zichzelf. Naakt op het bed van hun ex-stiefvader, bij hen thuis of in een vakantiehuisje. Op de foto’s is te zien hoe hun stiefvader hen verkracht in hun slaap, hen penetreert met een banaan, met een sigaret of met geld. ‘Op dat ogenblik stort je wereld in,’ zegt Agneta. ‘We beschouwden Jean-Marie als onze eigen vader. We hebben nooit iets gemerkt van het misbruik. Nu blijkt dat hij ons verdoofde met drugs die hij in de spaghettisaus mengde. Die smaakte soms nogal zoutig, maar dan zei hij dat hij wat te hard geschud had met de zoutpot. Soms voelde ik me duizelig als ik ’s ochtends wakker werd, maar ik heb er toen nooit verder bij stilgestaan.’

Vorige maand, twee jaar na de lugubere ontdekking, is Jean-Marie C. (59) door de correctionele rechtbank in Tongeren voor het misbruik veroordeeld tot acht jaar cel. Het einde van de lijdensweg is het nog niet voor de Limburgse zusjes, want hun stiefvader is in beroep gegaan en blijft intussen op vrije voeten. Maar Agneta en haar zus vinden het tijd om terug te blikken op de emotionele roetsjbaan van de voorbije twee jaar. Hoe de politie hun weinig tactvol liet weten dat ze jarenlang zijn verkracht zonder het te weten, door de persoon die ze het meest vertrouwden. Dat ze plots heel anders naar hun jeugd kijken en het gevoel hebben dat ze de controle over hun leven zijn kwijtgeraakt. Hun vertrouwen in mensen is weg. Twee jaar later weten ze ook nog altijd niet precies wat C. al die jaren met hen heeft uitgespookt.

HUMO Wíl je dat eigenlijk nog wel weten?

Agneta Dumarteau «Soms denk ik dat ik liever niks had geweten. Maar de politie liet ons geen keuze, ze vertelden het ons gewoon. Zij hebben in onze plaats beslist. Ik heb het dossier nog altijd niet willen inkijken. Ik hoef de details niet te kennen. De gedachte dat het gebeurd is, is al erg genoeg om mee te leven.»

‘Dit is zo’n uitzonderlijke zaak dat de wetgever er helemaal geen rekening mee heeft gehouden,’ zegt advocaat Bert Partoens, die de zussen bijstond op het proces. ‘Daardoor heeft de politie een paar grove steken laten vallen en het voor de zussen nog een stuk moeilijker gemaakt.’

HUMO Hoe heeft de politie jullie op de hoogte gebracht?