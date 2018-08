– U dweept met denkers als Steven Pinker, Max Roser en Hans Rosling. Waarom zijn die zo belangrijk voor u?

BILL GATES «Wat ik apprecieer aan hun werk, maar ook aan dat van vele anderen, is de manier waarop ze objectieve gegevens hanteren om de vooruitgang aan te tonen en te analyseren. Ze brengen statistieken uit een wijd spectrum aan domeinen met elkaar in verband, om beter te begrijpen hoe de levensomstandigheden op onze planeet evolueren op het vlak van gezondheid, bevolkingsgroei, oorlog, leefmilieu, energie… Noem maar op. In de hele wereld leven mensen nu langer, gezonder en gelukkiger dan ooit. Het werk dat ik doe voor mijn stichting, confronteert me nog te vaak met de gevolgen van ziekte en armoede, maar hun vaststellingen bewijzen dat vooruitgang mogelijk is, en dat motiveert ons elke dag opnieuw. Daarom laat ik ook geen kans voorbijgaan om hun werken bekend te maken bij het grote publiek. ‘Enlightenment Now’ van Steven Pinker en ‘Factfulness’ van Hans Rosling zijn twee van mijn favoriete boeken, en recent nog heb ik Max Roser gevraagd om een artikel te schrijven voor mijn blog, Gates Notes.»

– Welke conclusies trekt u uit hun werk?