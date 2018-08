18 in 2018: Jonathan Sacoor, 400-meterloper met een gouden toekomst

'Als mijn papa en ik vroeger wedstrijdjes liepen, riep ik: 'Wacht maar, láter!' Maar nu kan dat dus niet meer'

Begin maart vierde Sacoor zijn debuut bij de Belgian Tornados, het 4x400 meterteam met ook de broers Kevin, Jonathan en Dylan Borlée onder leiding van vader en coach Jacques Borlée. Het brons op het WK indoor in Birmingham vormde slechts een opstapje naar wat hij op het WK voor junioren in het Finse Tampere in petto had. Sacoor pakte goud en verpulverde het Belgische juniorenrecord op de 400 meter, dat sinds 1973 op de tabellen stond. En nog was het niet gedaan. Twee weken later, bij de grote jongens, gaf hij de Europese kampioen het nakijken in de estafettefinale van het EK in Berlijn: goud voor de Belgian Tornados. Een nieuwe ster was geboren. Vrijdag – één dag voor zijn 19de verjaardag – sluit Sacoor het meest memorabele seizoen uit zijn nog jonge leven af op de Memorial Van Damme in zijn thuisstad Brussel.

Jonathan Sacoor «Ik heb moeten sméken bij mijn coach om te mogen meedoen. ‘Allee Jacques, ik wil daar keigraag lopen!’ Na drie dagen is hij gezwicht, maar alleen omdat het de Memorial is. Het wordt mijn eerste keer. Ik kijk er enorm naar uit om aan het eind van dit gekke atletiekseizoen nog één keer in België te lopen.

»Zoals het deze zomer is ontploft, dat overtreft zelfs mijn stoutste dromen. Ik moet er nog altijd aan wennen. Hopelijk kan ik die lijn nu doortrekken, maar atletiek is een fragiele sport, met veel blessures. Als jonge gast wil je zoveel mogelijk lopen, maar daarin schuilt net het gevaar. Jacques wil me behoeden voor overtraining, of voorkomen dat ik mezelf vroegtijdig opbrand. Kevin en Jonathan houden het al tien jaar vol: dat lukt niet als je te veel wedstrijden loopt.»

HUMO Over enkele maanden vertrek je naar Amerika om er te trainen en te studeren.

Sacoor «Ik ben overstelpt met aanbiedingen van Amerikaanse universiteiten. Atletiek is er veel groter dan in België, en de faciliteiten zijn er beter. Jacques vond het een geweldig idee. Ik trek naar de universiteit van Tennessee, waar ook Justin Gatlin vandaan komt, en zal daar samenwerken met trainer Ken Harnden. Hij begeleidde destijds ook Kevin en Jo als beginnende atleten. Maar wel met de trainingsschema’s van Jacques én met een wedstrijdkalender die al vastligt. Anders persen ze je uit. De Amerikanen produceren zodanig veel toppers dat het hen niks kan schelen als ze er onderweg een hoop kwijtraken. Atleten worden zo hard gepusht dat zeker de helft afvalt. Kevin en Jo zijn na hun jaar in de States ook teruggekeerd met een blessure.»