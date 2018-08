Van vluchteling tot bestsellerschrijver: het genie in Khaled Hosseini

Khaled Hosseini, schrijver van de wereldwijde bestseller ‘De vliegeraar’, is goodwill-ambassadeur voor het Hoog Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR). Niet toevallig: toen hij 15 was, moest hij met zijn familie op de loop voor het oorlogsgeweld in Afghanistan. Nu woont en werkt hij al bijna veertig jaar in Californië, maar zijn verleden laat hem niet los. In ‘Bede aan de zee’, zijn jongste boek, willen een vader en een zoon in een gammel bootje de Middellandse Zee oversteken. ‘Ik ben zelf gevlucht, maar dat is niets vergeleken met wat die mensen meemaken.’