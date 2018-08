Toekomstdenkers (6): het nieuwe oorlog voeren volgens New York Times-journalist David Sanger

Vergeet Rambo en andere in camouflage gehulde actiehelden: de krijgers van de toekomst dragen saaie, dichtgeknoopte hemden. Het slagveld van morgen is er eentje van bits en bytes, en het leger dat het moet betreden, bestaat uit klinisch efficiënte computernerds. In zijn boek ‘The Perfect Weapon’ begeeft de met Pulitzers bekroonde New York Times-journalist David Sanger zich in de duistere wereld van cyberoorlog. ‘De belangrijkste conclusie is dat gewone burgers zoals u en ik de grootste slachtoffers zullen zijn.’