'Vragen die ik kreeg over de Holocaust': het testament van Hédi Fried (94)

'Soms dacht ik: ik stort me op het elektrische prikkeldraad. Maar dan was mijn volgende gedachte: dan geef je de nazi's hun zin'

1 Wat herinnert u zich van uw aankomst in Auschwitz?

Hédi Fried «Dat was midden in de nacht van 17 op 18 mei 1944. De veewagons met hun menselijke vracht van 3.007 Hongaarse Joden uit Sighet, Transsylvanië, hielden stil op een zijspoor, reden een stukje achteruit, gingen weer rijden, bleven een tijdje staan en herhaalden vervolgens de hele procedure. Zo ging het urenlang heen en weer, totdat ze eindelijk besloten te blijven staan op een station dat Auschwitz heette.

»De deuren gingen met een klap open, we werden verblind door sterke schijnwerpers en er brak een hels kabaal uit. Brullende SS’ers, blaffende honden en gillende kinderen klonken door elkaar heen en we moesten de wagon zo snel mogelijk uit, mannen naar rechts, vrouwen naar links. Alles wat we bij ons hadden, moesten we achterlaten. Mannen in gestreepte kleren en met stokken hielpen de SS de wagon leeg te maken. ‘Schnell, schnell,’ klonk het. Terwijl de stokken zwiepten en er geruststellend werd gezegd dat gezinnen de volgende dag weer zouden worden herenigd en dat de bagage zou worden nageleverd, werden we allemaal over het perron gejaagd.

Mijn vader en ik aarzelden. Waar waren we terechtgekomen? We zagen geen SS’ers in de wagon, dus vader waagde het één van de mannen in gestreepte kleren aan te spreken die er Joods uitzag. Nadat die snel om zich heen had gekeken, fluisterde hij: ‘Vernichtungslager’, vernietigingskamp. Toen begreep ik wat mijn moeder had voorvoeld toen ze zei: ‘Ze zullen ons ombrengen.’

Na drie dagen in die muffe, stinkende wagon was het een verademing om weer lucht te krijgen, ook al was die zwaar, scherp en akelig. De felle schijnwerpers sneden met een nevelig licht door het nachtelijke duister. Ze beschenen de wanhopige menigte mensen, de glimmende rails en de geweerlopen van de SS’ers. Mijn moeder, met mijn zus en mij ieder aan één kant, liep in de stroom vrouwen mee naar een hek van prikkeldraad, waar dokter Mengele met een kleine beweging van zijn zweep mijn moeder naar rechts stuurde en mijn zus en mij naar links.

»Die nacht verloor ik mijn ouders. Ze werden naar het badhuis gejaagd, waar hun werd wijsgemaakt dat ze gingen douchen, maar in plaats daarvan werd er Zyklon B in de ‘doucheruimte’ gegooid. Ik heb niet eens afscheid van mijn vader en moeder kunnen nemen, hen zelfs niet een laatste keer kunnen omhelzen.»

2 Hadden jullie de hele tijd honger?