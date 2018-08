Hoe zou het eigenlijk zijn met... ex-minister Reginald Moreels? 'Ik voel de revolte in mij alleen maar groeien'

Reginald Moreels stond in 1971 mee aan de wieg van de Belgische afdeling van Artsen Zonder Grenzen, waarvan hij van 1986 tot 1994 ook voorzitter was. In 1995 sloot hij zich als verruimer aan bij de christendemocraten en werd hij eerst staatssecretaris en daarna minister voor Ontwikkelingssamenwerking in de tweede regering van Jean-Luc Dehaene.

HUMO En nu hebt u zin om uw stem nog eens te laten horen.

Reginald Moreels «Ik kreeg de vraag van Groen en van CD&V om op te komen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nu, ik ben groen-links, sociaal geëngageerd en progressief, en een zoekend gelovig christen, maar ik heb al eens een zijstap gemaakt toen ex-CVP’er Johan Van Hecke me in 2001 vroeg om zijn Nieuwe Christen-Democraten (NCD) te steunen. Die gingen een jaar later echter op in de VLD, en dat is me helemaal niet bevallen. Deze keer blijft de schoenmaker dus bij zijn leest en sta ik in Oostende op de CD&V-lijst.»

HUMO Wilde u zich nog eens met het reilen en zeilen van de maatschappij bemoeien?

Moreels «Kijk, ik ben opgevoed met het idee dat je als mens plichten hebt die je moet nakomen. Dus als men mij vraagt een lijst te steunen, zeg ik ja. En hoe meer stemmen ik haal, des te meer ik me met het beleid kan bemoeien, natuurlijk (lacht). Op het ogenblik heb ik helemaal geen stem meer. Ik heb de laatste twee jaar ik weet niet hoeveel teksten geschreven over het asielbeleid, maar die worden nergens gepubliceerd. Tegenwoordig moet je hoogleraar zijn om een tribune in De Standaard of De Morgen te krijgen. Maar in de aanloop naar de verkiezingen ben ik al mijn teksten op mijn Facebookpagina aan het posten.»

HUMO U bent uw geloof in de politiek dus niet kwijtgeraakt.

Moreels «Neen. Ik blijf geloven dat de politiek een nobel engagement is. Mijn vader was een zeer geëngageerde CVP’er, hij zag de politiek als een roeping. Daarin volg ik hem. In 1995 werd ik staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking in de regering-Dehaene II, en ik heb samen met mijn geestesgenoot in Nederland, Jan Pronk, het internationale beleid op het vlak van ontwikkelingssamenwerking kunnen aanpakken. Alexander De Croo werkt nu verder aan die hervormingen, maar wij hebben daar indertijd de bakens voor uitgezet.»

HUMO U was de oorlogscultuur beu toen u uit de politiek stapte.

Moreels «Dat is zo.»

HUMO Die is er alleen maar erger op geworden. Politici maken elkaar op Twitter zo goed als af.

Moreels «Ja. Politici zijn verbaal zeer agressief geworden. Dat loopt parallel met de opkomst van de populistische partijen – die zijn per definitie agressief. Ik zal daar nooit aan meedoen. Ik denk dat beleefdheid niet alleen een façade is, maar een manier om het leven leefbaar te maken. Ik bedoel daarmee niet alleen beleefdheid in de omgang met elkaar, maar, bijvoorbeeld, ook de beleefdheid om geen vuil op de straat te werpen en het milieu te respecteren.»