Weg met de smartphone ­­op school? 'Jongeren hebben inderdaad meer offline momenten nodig'

Het Franse parlement heeft beslist dat smartphones vanaf 1 september verboden zijn op school voor al wie jonger is dan 15 jaar. ‘De maatregel mist wat nuance, maar valt zeker te verdedigen,’ zegt Lieve Swinnen , kinderpsychiater en auteur van ‘#Help, mijn kind leeft online’.

LIEVE SWINNEN «Het is inderdaad waar dat jongeren meer offline momenten nodig hebben. Zeker op de speelplaats is het een goed idee om smartphones weg te houden, omdat dat halfuurtje vaak het enige moment is dat jongeren nog echt met elkaar praten. Bijkomend voordeel: zo kunnen er minder pestfilmpjes gemaakt en verspreid worden. Die hebben vaak een verwoestend effect.»

HUMO Maar is een verbod de beste manier om dat te bereiken?

SWINNEN «Die vraag kun je je inderdaad stellen. De kans bestaat dat Franse scholieren nu de meest inventieve dingen gaan bedenken om hun smartphone toch maar binnen te smokkelen. Je bereikt veel meer met constructief overleg tussen de school en de leerlingen, zodat iedereen achter zo’n beslissing kan gaan staan.

»Ik ken bijvoorbeeld jeugdbewegingen die smartphones betrekken bij hun spelnamiddagen, door de jongeren er codes mee te laten doorgeven of foto’s te laten maken. Akkoord, die telefoons zullen af en toe ook wel worden gebruikt om door Facebook te scrollen, maar het hoeft toch geen alles-of-nietsverhaal te zijn? Digitale media horen nu eenmaal bij deze tijd.»

HUMO Moet het onderwijs jongeren ook niet leren hoe ze met die digitale media horen om te gaan?

SWINNEN «Klopt. Leerkrachten kunnen daar een belangrijke rol in spelen, op voorwaarde dat ze zelf goed met hun smartphone omgaan. Jongeren hebben iemand nodig die vaardig met die dingen omspringt en die hen leert hoe ze er zelf kritisch en op een nuttige manier mee kunnen omgaan. En die begeleiding moet al heel snel van start gaan: zodra een kleuter via een tablet naar filmpjes van Bumba begint te kijken. Maar vaak zijn het net de leerkrachten die niet zo thuis zijn in die wereld die er het bangst voor zijn.»