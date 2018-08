Pech voor Franse scholieren die tijdens de wiskundeles graag stiekem hun likes checken op Instagram, of tijdens de speeltijd een nieuw lief hopen te vinden via Tinder. Het Franse parlement heeft beslist dat smartphones vanaf 1 september verboden zijn op school voor al wie jonger is dan 15 jaar. ‘De maatregel mist wat nuance, maar valt zeker te verdedigen,’ zegt Lieve Swinnen, kinderpsychiater en auteur van ‘#Help, mijn kind leeft online’.