Dwarskijker: 'Komisch en krols kirren'

Het zomert met

Eén – 13 tot 21 aug. – 589.016 kijkers

De setting van ‘Het zomert met’ leent zich voor bruidsfoto’s. In dat decor, dat mij niet vanzelf in zomerstemming brengt, ontrolt zich een praatprogramma waarin Bruno Wyndaele in de aangeharkte natuur bekendheden ontvangt over wie een liefhebber van de populaire pers al een hoop meent te weten. Los daarvan is het verdienstelijk dat Eén toch iets nieuws aan de lammenadige zomerprogrammering toevoegt. Het is het gebaar dat telt, want voor de rest hoor je mooie augustusavonden natuurlijk niet aan de televisie te verdoen, vooral niet als je een teenager op jaren bent.

Nadat hij enkele wetenswaardigheden over bijvoorbeeld het kasteel van Kruibeke heeft verteld, schetst Bruno Wyndaele in één minuut zowel de biografie als de carrière van zijn gast(e), terwijl die bekendheid in de auto van de sponsor, een middenmoter in een met de omgeving vloekend blauw, al komt aangereden. Weg met de stretched limo! Een kluitje mensen, dat veeleer per ongeluk in beeld komt, zit op een afstandje en op tuinstoelen toe te kijken, zonder daarbij de samenhang van een publiek te vertonen. In tussenshots zien we bijvoorbeeld eenden koddig met hun staartveren schudden of een schichtige ree die een goed heenkomen in een bosschage zoekt.

Het komt me voor dat Bruno Wyndaele in dit programma vooral geluk aanschouwelijk wil maken, of het minstens eventjes in de vlucht bij de staart wil grijpen. Bart Peeters, in shorts, spreidde zodanig veel geluk tentoon dat het mij plaatsvervangend ging duizelen. Zijn vrouw, die hij met een zekere volharding als in requisitoir ‘het genaamde Anneke Bellens’ noemde, had laatst zonder voorafgaand overleg met haar wederhelft als in een opwelling een appartement in Spanje gekocht, en dat kón allemaal! Zómaar! Elke gast van ‘Het zomert met’ mag iemand meebrengen die hem of haar om één of andere reden na is. Bart Peeters, geheide tv-persoonlijkheid alsmede zanger van stad en land, had zijn buurman Jan Leyers meegebracht, die in shorts en geheel ontspannen het geluk in de beste der werelden, twee aanpalende percelen, kwam bevestigen. Van al die voorspoed had ik niet terug, maar als je zoveel geluk hebt, hoe bang ben je dan om het te verliezen?