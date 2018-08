'Als je iets verder kijkt dan je neus lang is, kun je het voor jezelf toch niet verkopen dat wat je doet van onwankelbaar belang is?'

Jan Jaap van der Wal «Het mooie aan het presenteren van ‘De ideale wereld’ is dat het programma op heel veel verschillende soorten humor steunt, en dat jij het glijmiddel moet zijn. En ik heb heel veel zin om een góéd glijmiddel te zijn. Dat houdt ook in dat ik de eindverantwoordelijkheid draag. Het is nu mijn taak om te beslissen of we iets wel of niet gaan doen.»

Otto-Jan Ham «Dat is toch een verantwoordelijkheid die je niet mag onderschatten. Ik heb dat zelf pas ten volle beseft op de ochtend ná mijn laatste uitzending. Ik had de kinderen naar school gebracht en stapte weer in de auto, en plots voelde het alsof er een last van 200 kilo van mijn schouders gevallen was. Toen pas besefte ik hoeveel spanning en druk me al die tijd had vergezeld – ondanks het feit dat ik me op de redactie elke dag minstens één keer de ballen uit de broek lachte. Maar hey, Jan Jaap, veel plezier ermee!»

HUMO Word je voortaan de snibbige schoonmoeder van Jan Jaap?

Ham «Die kans is onbestaande: ik heb geen enkel talent voor het schoonmoederschap. Zolang ik de presentator was, beschermde ik ‘De ideale wereld’ als een leeuwin haar welpjes. Ik ben daar altijd heel vurig in geweest, zeker ook in interviews: bij de minste kritiek zette ik mijn stekels op. Maar daar in mijn auto, de dag na de laatste uitzending, heb ik het programma losgelaten. Ik voel niet de behoefte om voortdurend langs te lopen met irritante goede raad. En vooral: ik ben daar ook absoluut niet nódig. Ik weet dat de redactie het kan, en dat Jan Jaap het kan. Er is werkelijk niets wat ik nog zou kunnen betekenen voor ‘De ideale wereld’, en dat geeft een verbazend prettig gevoel.