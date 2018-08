PATRIK HERMANSSON «Ik ben zeker niet de eerste die undercover gaat bij extreemrechts, maar wel één van de eersten die erin geslaagd zijn zo diep door te dringen in de beweging. Ik had eerst iets kleiners in gedachten, maar het kostte me zo weinig moeite het vertrouwen te winnen van de kopstukken, dat ik ben blijven doorgaan.

»Zo’n undercoveroperatie is zenuwslopend. Ik had een volledig nieuwe identiteit gecreëerd. Een jaar lang was ik Erik Hellberg – een naam die nog meer aan de Vikingen doet denken dan mijn eigen naam. Veel aanhangers van extreemrechts zijn gek op Scandinavië en de raciale puurheid die ze ermee associëren. De man wiens vertrouwen ik eerst won en die me bij veel anderen introduceerde, was Stead Steadman, één van de leiders van het London Forum. Gek figuur: een vijftiger, maar hij loopt erbij als een Hitlerjugendjongetje, met beige hemd en korte broek.

»Ik deed me voor als een Zweedse student die pessimistisch was over de toekomst van zijn land, dat onder de voet wordt gelopen door migranten. Ik was zogezegd naar Londen gekomen omdat ik wilde uitzoeken of we in Zweden ook een brexit konden forceren. Dat verhaal ging erin als zoete koek.»

HUMO Meer nog: ze vonden je leuk.

HERMANSSON «Ze wilden me heel graag inlijven. In Engeland is extreemrechts een club van oudere blanke mannen. Ze zijn uit op jong bloed. Plus: ik was een academicus. Doorgaans zijn ze niet zo dol op academici, tenzij je er een extreemrechts gedachtegoed op na houdt. Dan kom je handig van pas.

»We denken vaak dat de meesten van hen laag opgeleide arbeiders zijn, maar dat klopt niet. Ik ontmoette vissers, maar net zo goed mensen uit de reclamesector of iemand met een doctoraat. Zeker hogerop kom je slimme mensen tegen. Wat ze vooral willen, is er normaal uitzien. Ze zien liever mij komen dan iemand met een swastika op z’n voorhoofd getatoeëerd.»