Matthijs van Nieuwkerk (57), de presentator van ‘De wereld draait door’, heeft een boekenprogramma op NPO 1, ‘Moby Dick’. Daarin interviewt hij telkens twee gasten over de boeken die er in hun leven toe doen: ‘Iemand die een deel van zijn leven in eenzaamheid heeft doorgebracht om iets aan de wereld te laten zien of te laten weten, is sowieso een goede gast.’