'Van Hermans heb ik alles gelezen, denk ik, en van Mulisch nog niet een kwart. Maar van Reve heb ik nog een teennagel'

– Wat schenkt u: rode wijn, witte wijn of water?

Matthijs van Nieuwkerk «Voor mezelf een glas spätburgunder, lichtjes gekoeld.»

– Leest u vooral fictie of non-fictie?

Van Nieuwkerk «Het zal in mijn boekenkast fiftyfifty zijn. De vraag is elke keer weer: waar ben je aan toe? De verbeelding of de werkelijkheid? Het oeuvre van Gabriel García Márquez of dat van Barbara Tuchman? De grenzeloze fantasie van Roald Dahl of de Steve Jobs-biografie van Walter Isaacson? Formidabel boek trouwens. Daarin treffen verbeelding en werkelijkheid elkaar als Steve Jobs en zijn vriend Steve Wozniak in hun kleine garage zitten te knutselen en het grote moment daar is: Wozniak drukt op een toetsenbord de letter p in en ziet op het scherm dat hij gebouwd heeft de letter p digitaal verschijnen. De rest is geschiedenis. Dankzij Isaacson kies ik vandaag voor non-fictie.»

– Boekenkatern maken of boekenkatern lezen?

Van Nieuwkerk «Maken. Ik heb er in mijn jaren als chef kunst van Het Parool heel wat gemaakt. Die pagina’s hielden me ’s nachts vaak wakker: de foto’s, tekeningen, koppen, interviews, het bleef maar spoken. Mijn ouders hebben ze allemaal bewaard. Ze liggen in grote dozen op zolder te wachten tot de dag dat ik voorzichtig een wandelingetje langs memory lane wil maken. Trotser op mijn werk ben ik daarna bijna nooit meer geweest. Als ik zag dat iemand ’m op een Amsterdams terras aan het lezen was, klingelde ik altijd even vrolijk met mijn fietsbel als ik langsfietste. Wisten zij veel.»