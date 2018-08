'Wat een jaar': Humo sprak met het showbizzechtpaar Nathalie Meskens & Jonas Van Geel

'Het is met Jonas zoals met mijn lief: we kunnen hard tegen elkaar zijn, en soms voel ik me als zijn moeder'

Jonas Van Geel (34) «‘Wat een jaar’ is een quiz die teruggaat in de tijd. In elke aflevering behandelen we een ander jaar, verpakt als een show uit die tijd: het decor, onze kostuums en kapsels, de gast die samen met ons quizt... Als het over het jaar 1986 gaat, komen Leo Van der Elst en Sandra Kim langs. En op het einde van elke aflevering zingen Koen, Nathalie en ik samen een medley van veertien, vijftien songs uit dat jaar.»

Nathalie Meskens (36) «Als je straks de televisie opzet terwijl ‘Wat een jaar’ bezig is, zou je kunnen denken: ‘Tiens, is dat nu een heruitzending van pakweg een paar decennia geleden?’»

HUMO Koen Wauters presenteert, jullie zijn kapiteins van de twee quizteams. Drie van de grootste VTM-namen: de zender moet hoge verwachtingen hebben.

Van Geel «We zijn met drie presentatoren, dus hebben we naar een goede rolverdeling gezocht. We waren er al snel uit dat Koen als presentator de trein moest trekken. Nathalie en ik zagen onszelf perfect in de rol als sidekick: steken uitdelen en grappen vertellen vanaf de zijlijn.»

Meskens «Eerlijk: ik vind het nog altijd straf dat ik een programma met Koen Wauters mág doen. Ik ben opgegroeid met hem, en ik kijk nog altijd op naar hem. Van alle presentatoren is er ook niemand die al zo lang bij VTM zit.»

HUMO De zucht naar vroeger slaat aan bij tv-kijkend Vlaanderen. ‘Groeten uit’, ook op VTM, was een succes. De terugkeer van oude formats als ‘Temptation Island’ en straks ‘Expeditie Robinson’ sluit daarbij aan.

Van Geel «Ik schrok enorm toen ik zag hoeveel mensen naar ‘Groeten uit’ hadden gekeken: het ging vlot over het miljoen! De mensen hebben blijkbaar nood aan programma’s die het over vroeger hebben. Ik snap dat. Als je met vrienden praat, gaat het ook vaak over vroeger. ‘Weet je nog, toen we dit of dat deden?’