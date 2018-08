Kevin Macdonald: 'Ik ben van Whitney Houston gaan houden'

Schotse regisseur Kevin Macdonald maakte al docu’s over de aanslag op de Olympische Spelen van 1972 (‘One Day in September’) en over twee klimmers die bijna omkwamen tijdens een expeditie (‘Touching the Void’). Nu brengt hij in ‘Whitney’ het tragische leven van Whitney Houston in beeld.

‘Whitney’ komt op 4 september uit in de bioscoop

Dankzij hits als ‘I Wanna Dance with Somebody’ en ‘I Will Always Love You’ werd Houston in de jaren 80 en 90 de populairste zangeres ter wereld, maar een heroïneverslaving deed haar helemaal crashen, tot ze in 2012 op 48-jarige leeftijd stierf. Macdonald praatte met meer dan 70 mensen, van de man die haar op haar 19de ontdekte tot naaste familieleden. Hij kon als eerste op hun volledige medewerking rekenen, zelfs al komt Houstons duistere kant uitgebreid aan bod.

Kevin Macdonald «Ik denk dat de familie besefte dat eerlijkheid het beste was. Er wordt al genoeg gelogen over haar leven.»

– Wat wil je dat mensen van haar onthouden?

Macdonald «Ik wou haar menselijke kant laten zien. Voor mij is Whitney altijd een raadsel geweest, maar nu snap ik haar iets beter. Ze kon op het einde op niet veel sympathie rekenen, omdat ze zo zelfdestructief was en haar carrière om zeep hielp. Maar ik ben van haar gaan houden.»

– Nochtans toon je dochter Bobbi Kristina, die drie jaar na haar moeder stierf, als het grootste slachtoffer. Je zegt dat bevoegde diensten haar hadden moeten weghalen.

Macdonald «Ik begrijp niet waarom dat nooit gebeurd is. Whitney heeft een lastige jeugd gehad, maar als je verantwoordelijk bent voor een andere persoon, is je verleden geen excuus. Als je zoiets verknalt, is het moeilijk dat te vergeven.»

– Je ontdekte dat Houston als kind misbruikt zou zijn door haar nicht.

Macdonald «Ja, haar halfbroer Gary vertelde dat hij misbruikt was, en dat die persoon ook Whitney had aangerand. Toen vielen de stukjes op hun plaats: haar zelfdestructieve kant, haar lage zelfbeeld, hoe ze in interviews zei dat er ‘niets ergers bestaat dan kindermisbruik’.»

– Het thema komt pas helemaal op het einde aan bod.

Macdonald «Omdat ik het pas op het einde te weten ben gekomen, en ik Whitney niet alleen als slachtoffer wou neerzetten. Ik wou een positieve film maken over een fantastische artieste die vaak verkeerd begrepen is. Ik hoop dat mensen haar muziek dankzij de documentaire weer gaan appreciëren.»