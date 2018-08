Wir schaffen das: Lisbeth Imbo en Lieven Verstraete, het nieuwe 'De zevende dag'-duo

'Ik ben gelukkig niet zo verknocht aan zondagen. Er is dan toch niets open'

Lieven Verstraete «De dag waarop het nieuws van Lisbeths terugkeer uitlekte, was ik niet op de redactie. Ik was aan het fietsen, maar plots kreeg ik het ene bericht na het andere: ‘Wat is er allemaal aan de hand?’ Er was wel wat commotie, ja.»

Lisbeth Imbo «Ik was op vakantie in Tel Aviv toen ik plots sms’jes kreeg met vragen om commentaar. Ik heb mijn gsm maar snel op de hotelkamer gelaten. ‘Ik zie vanavond wel wat de toon is,’ dacht ik. Dat viel nog mee: uiteindelijk bleken het veel steunbetuigingen.»

HUMO Was je verrast door de gevoelens die je naam blijkbaar oproept?

Imbo «Best wel. Zelf zou ik nooit zo emotioneel op iemand reageren. Het voelde vooral vreemd omdat er gesproken werd van een terugkeer, terwijl die eigenlijk maanden eerder al gebeurd was: in de kerstvakantie had ik al radio gemaakt bij de VRT, ik kwam er weer regelmatig over de vloer om te vergaderen voor een nieuw radioprogramma in de zomer, en ik had er met ‘Durven falen’ net een programma gemaakt voor Canvas. Blijkbaar hadden niet al te veel mensen me toen zien lopen in de gangen (lacht). Zo waren er nog wel een paar misverstanden. Sommige collega’s dachten dat ik meteen een vast contract kreeg, terwijl er op dat moment een aanwervingsstop was. Dat was dus niet zo: ik zal als freelancer voor ‘De zevende dag’ werken, voor één jaar.»

HUMO Naar verluidt hadden ook enkele VRT-kopstukken bedenkingen bij je terugkeer. Weet je wie?