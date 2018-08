De geur van funk en wiet: Lenny Kravitz swingt weer als een tiet. 'De dood van Prince heeft me wakker geschud. Ik besef nu dat ik harder moet werken'

Wanneer ik binnenloop in de Parijse kamer – uitzicht: de Arc de Triomphe – waar Lenny Kravitz wacht, zit hij erbij zoals je je Lenny Kravitz voorstelt. Hemd open tot aan zijn navel, draaktattoo op de borst, veel ringen en sieraden die soms van goud en soms van hout zijn gemaakt. Maar de zonnebril die hij ook binnenskamers op zijn knikker laat, neemt hij wel netjes af.

HUMO De nieuwe plaat klinkt relaxed, zelfverzekerd. Nochtans verscheen er in Rolling Stone een heel artikel over hoe je een tijdlang totaal niet wist waar je naartoe wilde.

Lenny Kravitz (brede grijns) «Dat was gelukkig fel overdreven. Ik heb nooit in een creatieve dip gezeten, integendeel: ik was net met tientallen projecten tegelijkertijd bezig, ik was volop aan het experimenteren om uit te dokteren welke richting ik uit wilde. Ik kan schrijven, producen, alle instrumenten bespelen... Dat geeft een mens veel mogelijkheden, en soms moet je nadenken over hoe je die het best benut. Ik had zoveel dingen op papier staan die goed klonken! Maar ze voelden niet juist aan en daar kon ik geen vrede mee nemen. Dus ging ik op een soort spirituele reis om naar mezelf te graven en mijn opties af te wegen. Ik had wel honderd verschillende ideeën en mogelijkheden, ik moest er gewoon de juiste uitkiezen. (Verbetert zichzelf) Of nee, ik wilde die keuze juist níét maken. Mijn brein had er niks mee te maken. De juiste keuze moest zich aandienen en ik moest ze ontvangen.

»Dat is dus het moment waarover Rolling Stone het had, zij het in erg uitvergrote termen. Wat gebeurde er? Ik stopte met werken, omarmde de stilte en wachtte op inspiratie.»

HUMO Heeft het lang geduurd voor ze kwam aankloppen?

Kravitz «Een paar weken, misschien? Dat bedoel ik dus met overdreven: ik heb geen maanden alleen op Eleuthera in een existentiële crisis gezeten, hè. Het was gemakkelijk. Op een bepaald moment ontwaakte ik in het midden van de nacht. Ik had gedroomd van muziek en die muziek werd de kiem van ‘Raise Vibration’. Simpel.»

HUMO Wat doe je zoal op Eleuthera, als je er wekenlang zit zonder een instrument aan te raken?

Kravitz «Just hangin’ out, man. Ik woon in een piepklein dorpje met vijfhonderd inwoners. Iedereen kent iedereen, iedereen zorgt voor iedereen. De belangrijkste vragen van de dag zijn ‘Wat eten we ’s middags?’ en ‘Op welk strand gaan we zitten?’ Ik heb een tuintje waar ik groenten en fruit kweek. Ik draag wekenlang dezelfde kleren, ik was ze onder de tuinslang en leg ze te drogen op de rotsen. Mijn deur is nooit op slot, ik heb nooit geld op zak en draag geen horloge. (Spreidt zijn armen) Helemaal chill.»

HUMO Straf, want hier in Parijs heb je een herenhuis. Ik ben er zelf nog niet geweest, maar het schijnt een luxueus pand te zijn.