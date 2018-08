De geur van funk en wiet: Lenny Kravitz swingt weer als een tiet

Hoe zou het eigenlijk zijn met Lenny Kravitz? Goed, dank u. De gitaarminnende hippie verdeelt heden zijn tijd tussen zijn Airstream-trailer op het minuscule tropische eilandje Eleuthera in de Bahama’s, en zijn zelf ingerichte herenhuis in het mondaine zestiende arrondissement van Parijs – af en toe te huur voor zo’n slordige 200.000 dollar per maand. Al pendelend en op zijn dooie gemak pende hij zo zijn elfde studioplaat bij elkaar, ‘Raise Vibration’. Daarop geen verrassingen, maar terwijl de vorige, ‘Strut’, voluit rock was, geurt deze weer naar funk en soul. ‘Ik ben gezegend dat ik twee totaal verschillende levens tegelijk kan leiden.’