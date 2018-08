De jeugdige illusie van Death Cab for Cutie: 'Als tiener tekende ik bandportretjes van The Cure, met mezelf als extra lid'

We komen met Gibbard praten over ‘Thank You for Today’, de negende plaat van Death Cab for Cutie, en één van hun betere. Geen sinecure voor een band die al meer dan twintig jaar bestaat. Schuift ook aan: toetsenman Dave Depper, die sinds het vertrek van oerlid Chris Walla in 2014 al met de groep toerde, maar nu een volwaardig lid is. De sympathieke Depper is een rare kostganger: hij belegt zijn boterham met rock-’n-roll, maar ziet eruit als een advocaat met een sportschoollijf.

HUMO Jij bent nieuw, Dave. Omschrijf de Death Cab-fans eens voor mij.

Dave Depper «Net zo saai en welopgevoed als wij (lacht hard). Nee, serieus: het zijn toegewijde mensen. Hiervoor speelde ik jaren met Ray LaMontagne. Als we vóór Death Cab optraden op een festival, wisten we: de eerste rijen zullen al vol fans van Ben staan. Dan deden we extra ons best.»

HUMO Ben je het daarmee eens, Ben?

Ben Gibbard «Absoluut. Wat Dave zegt, klopt: ik zie sommige fans al meer dan vijftien jaar vooraan staan. Er is een tijd geweest dat ik daar ongemakkelijk van werd. Je hoopt als ambitieuze artiest altijd verder te raken, en ik had moeite om te erkennen dat Death Cab for Cutie aan zijn plafond zat. Maar ik was niet gefrustreerd of zo, hoor. Intussen besef ik dat ik bof met zo’n solide, trouwe fanbase. Dat is één van de redenen waarom de band weer goed in z’n vel zit.»

HUMO Heet de plaat daarom ‘Thank You for Today’, omdat je dankbaar bent?