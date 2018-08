'Ik bond mijn borsten plat onder mijn kleren om een zo jongensachtig mogelijke borstkas te hebben. Maar op een gegeven moment ben ik mijn lichaam gaan accepteren'

De eerste keer dat ik Anna Calvi interviewde, acht jaar geleden, was vlak voor haar concert in het voorprogramma van Grinderman in de AB, en op aanraden van Brian Eno, die me na een interview via de platenfirma een e-mail had gestuurd met daarin het vriendelijke, doch dwingende verzoek om de toen volslagen onbekende Anna Calvi te interviewen (‘The biggest thing since Patti Smith’). Britse moeder, Italiaanse vader. Haar eerste single was een cover van ‘Jezebel’, een song uit de jaren 50 die oorspronkelijk werd opgenomen door Frankie Laine, maar die Calvi had leren kennen in de versie van Edith Piaf. Haar debuutplaat werd geproducet door Rob Ellis, bekend van PJ Harvey. Rondje namedropping om de debutante van toen te schetsen. Intussen is er heel wat veranderd, maar één ding is in die acht jaar hetzelfde gebleven: ik sta er nog steeds versteld van hoe tenger en verlegen Calvi is, vergeleken met de theatrale schikgodin van in haar songs.

HUMO Je allereerste plaat was ‘Aladdin Sane’ van David Bowie, je tweede ‘Ziggy Stardust’. En in de allereerste song die je ooit hebt geschreven, je was toen 10, beeldde je jezelf in dat je bij The Spiders From Mars speelde en met die band op wereldtournee trok. Wat beeldde je jezelf in tijdens het maken van ‘Hunter’?

Anna Calvi «Ik voelde me heel blij, ik wilde voor het eerst echt een statement maken met een plaat. Ik wilde open zijn, de woorden die ik zong écht menen, songs maken die even waarachtig en direct waren als de gesprekken die ik met mijn vriendinnen voer. In het verleden was ik nooit zo persoonlijk, ik ben nu eenmaal een verlegen en introverte mens.

»Tijdens het maken van mijn tweede plaat (‘One Breath’ uit 2013, red.) liep mijn relatie na acht jaar stuk. Ik werd in de steek gelaten door mijn vriendin. Acht jaar is heel wat, op dat ogenblik mijn hele volwassen leven. Ik moest helemaal opnieuw beginnen. Ik ontmoette een prachtige Française en verhuisde naar Straatsburg, en ik was mezelf weer aan het opbouwen en weer verliefd aan het worden.

»Ik bevond me in een stad waar ik niemand kende, en ik moest mezelf opnieuw leren kennen. Terzijde: intussen zijn we wel naar Londen verhuisd, ik miste de energie van die stad. Maar hoe cheesy het ook klinkt: om mezelf te leren kennen moest ik van nul beginnen, echt naar de bodem zinken. Ik voel het nu op elk gebied: op het podium zit ik veel beter in mijn vel, ik voel me veel vrijer. Vroeger stond ik altijd stil op het podium, dat was mijn ding, een soort standbeeld zijn. Nu zijn mijn optredens een rauwer gebeuren. En ook op de plaat moesten mijn stem en gitaar die wilde energie hebben. Ik wilde door iedere beperking heen breken, door alle restricties die zogezegd bij het vrouw-zijn horen. Als je al die laagjes culturele inperking eraf pelt, wat blijft er dan nog over?»

HUMO En wat blijft er nog over?