'Ik bond mijn borsten plat onder mijn kleren om een zo jongensachtig mogelijke borstkas te hebben. Maar op een gegeven moment ben ik mijn lichaam gaan accepteren'

De eerste keer dat ik Anna Calvi interviewde, acht jaar geleden, was vlak voor haar concert in het voorprogramma van Grinderman in de AB, en op aanraden van Brian Eno, die me na een interview via de platenfirma een e-mail had gestuurd met daarin het vriendelijke, doch dwingende verzoek om de toen volslagen onbekende Anna Calvi te interviewen (‘The biggest thing since Patti Smith’). Britse moeder, Italiaanse vader. Haar eerste single was een cover van ‘Jezebel’, een song uit de jaren 50 die oorspronkelijk werd opgenomen door Frankie Laine, maar die Calvi had leren kennen in de versie van Edith Piaf. Haar debuutplaat werd geproducet door Rob Ellis, bekend van PJ Harvey. Rondje namedropping om de debutante van toen te schetsen. Intussen is er heel wat veranderd, maar één ding is in die acht jaar hetzelfde gebleven: ik sta er nog steeds versteld van hoe tenger en verlegen Calvi is, vergeleken met de theatrale schikgodin van in haar songs.

HUMO Je allereerste plaat was ‘Aladdin Sane’ van David Bowie, je tweede ‘Ziggy Stardust’. En in de allereerste song die je ooit hebt geschreven, je was toen 10, beeldde je jezelf in dat je bij The Spiders From Mars speelde en met die band op wereldtournee trok. Wat beeldde je jezelf in tijdens het maken van ‘Hunter’?