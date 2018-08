Luke Pritchard is ouder (33) en wijzer, maar niet triester. Er is een nieuwe liefde in zijn leven en The Kooks zijn eindelijk weer een échte band. Het uitbundige ‘Let’s Go Sunshine’ is het resultaat van een eerlijke blik in de spiegel.

LUKE PRITCHARD «We waren vergeten waar wij voor stonden. Daarom hebben we, voor we aan deze plaat begonnen, eerst grondig nagedacht wat voor band we eigenlijk waren. De conclusie was dat we onszelf als de schatbewaarders van de klassieke Engelse rockmuziek beschouwen, van de traditie van The Beatles en The Kinks, tot The Smiths en The Cure, Blur en Oasis. Hopelijk trekt iemand ooit die lijn door tot bij The Kooks. Wat wij doen is: songs schrijven met meer dan drie akkoorden, complexe dingen eenvoudig doen lijken.»

HUMO Waarom moest de plaat ‘Let’s Go Sunshine’ heten?

PRITCHARD «Dat is een zinnetje uit de song ‘Weight of the World’, waarmee ik mezelf voorhoud dat ik alle negativiteit uit het verleden – een meisje, de shit rond de band... – achter me moet laten. De titel van de plaat moest iets onbeschaamds hebben, als een bevestiging van ons zonnige popimago. Ik wil gewoon vrolijke nummers maken. Is daar iets mis mee, misschien?»

HUMO Je doet het klinken alsof het een nieuwe start is.