Laatste loodjes: 'Aretha'

’t Is nog net geen dwanghandeling, maar op YouTube kijk ik sinds haar overlijden steeds weer naar hetzelfde filmpje: de Queen of Soul zingt in 2015 tijdens de Kennedy Center Honors ‘(You Make Me Feel Like a) Natural Woman’ ter ere van Carole King, die dat weergaloze nummer omstreeks 1967 samen met haar ex-man Gerry Goffin, de tekstschrijver, aan het moois van de wereld toevoegde. Zodra de openingsregels ‘Looking out on the morning rain / I used to feel so uninspired’ opklinken, lijkt Carole King zowel ontredderd als verrukt, alsof de hartroerende pracht en kracht van haar eigen song zich nu pas aan haar openbaren. Ze weet op slag ook: ‘Zó moet-ie gezongen worden en niet anders.’

Links van Carole King hebben Barack en Michelle Obama plaatsgenomen, de presidentiële beschaving vóór Trump. Zichtbaar ontroerd verbijt Barack Obama tranen. Gaandeweg geeft zijn lichaam te kennen dat het nog het liefst vrijuit zou willen bewegen op de tonen van Aretha Franklin. Zou Trump ooit bewegen op muziek? Misschien hompelt hij weleens uit de pas en uit de maat op marsmuziek van Sousa.

Maar laat ik liever de gutsende hartstocht van Aretha Franklin gedenken. En de laaiende, volstrekt natuurlijke zangstem van de sister bij uitstek, die vast ook verwant is aan de Almoeder, en voor altijd de Queen of Soul zal zijn. Hoe aards en zinnelijk ze ook klonk, de domineesdochter uit Memphis, Tennessee kon met haar stem evengoed naar God reiken, in de ijlte.

Niemand kon deze vorstelijke en soevereine vrouw iets doen, als ik Vriend Hein even buiten beschouwing laat.

