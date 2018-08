De mailbox van Arnon Grunberg: 'Geld voor de minnaressen'

In die 46 maanden in de cel kunt u een boek schrijven. Wacht niet te lang. De massa is niet dement, maar een goed geheugen heeft zij ook niet.

« Beste Michael D. Cohen,

Een zekere onzichtbaarheid is goed voor de mens, zeker voor de mens die het niet zo nauw neemt met de wet. Als uw voormalige cliënt, de huidige president van de Verenigde Staten, het niet tot president had geschopt, dan zou geen haan hebben gekraaid naar uw betalingen aan twee voormalige minnaressen van uw voormalige cliënt. Iets soortgelijks geldt voor de voormalige campagneleider van de huidige president, Paul Manafort, die aan acht van de achttien aanklachten schuldig is bevonden. Had Trump de verkiezingen verloren, dan zou er nooit een rechtszaak zijn geweest tegen Manafort. Kortom, iemand die een beetje onzichtbaar had moeten blijven, werd veel te zichtbaar. Een klassiek geval van overmoed.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de heer Manafort 1,3 miljoen dollar aan kleding uitgegeven. We weten niet over welke periode, maar zeker is dat de meeste mensen gedurende hun hele leven geen 1,3 miljoen dollar aan kleding besteden. Een tijd geleden schreef de modecritica van The New York Times, Vanessa Friedman, inzake de heer Manafort dat je je niet beter kleedt dan de baas. Paul Manafort vond het zo belangrijk zich beter, althans duurder te kleden, dan vrijwel alle bazen van de wereld, dat belastingfraude slechts een in zijn ogen vermoedelijk onschuldig middel was om het doel te bereiken. Hebt u aan belastingfraude gedaan om dure kleding te kopen? Nee, vast niet. Maar er zijn altijd wel andere dure dingen die een mens nodig heeft, en privéscholen en universiteiten zijn in Amerika ook niet goedkoop.

Uw advocaat, Lanny Davis, is alvast begonnen om giften te vragen van burgers om uw steeds hoger wordende advocatenkosten te betalen. Volgens de site zouden burgers u moeten helpen met uw ‘toezegging de waarheid te vertellen’. Ik geef betrekkelijk gul aan bedelaars en nu dan ook aan stichtingen, maar ik vind dat u uw toezegging de waarheid te vertellen maar op eigen kosten moet doen. Vertel de waarheid voor de verandering eens gratis, zou ik zeggen. Ik ben een kapitalist, maar gratis waarheid is echt nog niet het begin van communisme.

Officieel zou u maximaal 65 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen, maar omdat u een akkoord hebt bereikt met de aanklagers, blijft het bij iets van tussen de 46 en 63 maanden. Ik doe hier niet frivool over, zelfs niet over 46 maanden. Al kunt u in 46 maanden een mooi boek schrijven. Nou ja, mooi. Wacht er hoe dan ook niet te lang mee. De massa is niet dement, maar een goed geheugen heeft zij ook niet.

Nu naar uw loyaliteit. Ooit hebt u beweerd dat u uzelf tussen een kogel en de heer Trump zou storten, tegenwoordig beweren uw advocaten dat u uw land en uw familie boven de heer Trump hebt gesteld. Hoewel ik geen nationalist ben en amper familie heb, zou ik mijn land en mijn familie ook boven Trump hebben gesteld. Maar ik zou er niet zo lang mee hebben gewacht.

De kranten schrijven wederom over impeachment, maar de trouwe supporters van uw voormalige cliënt – of moet ik baas zeggen – willen nog altijd dat Hillary wordt opgesloten. Men leeft ongestraft in zijn eigen waarheid – nou ja, ongestraft.

Het is vanuit psychologisch en literair opzicht interessant na te gaan waarom u niet eerder hebt besloten de belangen van uw familie en uw land – ach, uw land – boven die van de heer Trump te stellen. Werd u gechanteerd? Voelde u zich moreel verplicht? Was het een vorm van roekeloos roulette spelen?

In de rechtszaal hebt u verklaard een glas Glenlivet 12-whisky met ijs te hebben gedronken aan de vooravond van uw deal met de aanklagers. Een fles Glenlivet 12 kost ruim 30 dollar. U bent bescheiden, of u bent bescheiden geworden. Ook schijnt u in de rechtszaal bijna in tranen te zijn uitgebarsten toen de rechter begon te praten over die 65 jaar, wat begrijpelijk is. Maar goed, die 65 jaar zijn afgewend. Als u uit de gevangenis komt, bent u eind 50 en juist voor een Amerikaan is een tweede of een derde akte mogelijk. Gisteren zag ik even een televisieprogramma over mensen die boer willen worden in Italië. Is dat niet iets voor u, post-gevangenis?

Uw baas, uw voormalige baas, kwam niet als een verrassing, niet als een onverwachte orkaan. Zoals econoom Paul Krugman terecht stelde, is de aarde waarop de slingerplant Trump tot ongekende bloei kon komen, zorgvuldig bemest en onderhouden door de Republikeinse partij in Amerika. En door een deel van de Democraten, voeg ik eraan toe. Door ons, kunnen we gerust wel zeggen. Met zijn allen hebben we die aarde vruchtbaar gehouden.

Achteraf is het onbegrijpelijk dat uw baas u opdracht heeft gegeven geld te betalen aan zijn minnaressen. Had hij niet beweerd dat het electoraat hem zelfs een moord op Fifth Avenue zou vergeven?

U gaat de gevangenis in om een boek te schrijven en uw baas zal imploderen. Wanneer is de vraag. Tot waarlijke impeachment zal het niet komen, en dat is maar beter ook, want dan zitten we met Mike Pence opgescheept. En wellicht zal de generale repetitie voor de eindtijd voor even zijn afgewend. Voor even en misschien zelfs dat niet.

Hoe dan ook, sterkte.

Vriendelijke groet,

Arnon Grunberg »