De mailbox van Arnon Grunberg: 'Geld voor de minnaressen'

« Beste Michael D. Cohen,

Een zekere onzichtbaarheid is goed voor de mens, zeker voor de mens die het niet zo nauw neemt met de wet. Als uw voormalige cliënt, de huidige president van de Verenigde Staten, het niet tot president had geschopt, dan zou geen haan hebben gekraaid naar uw betalingen aan twee voormalige minnaressen van uw voormalige cliënt. Iets soortgelijks geldt voor de voormalige campagneleider van de huidige president, Paul Manafort, die aan acht van de achttien aanklachten schuldig is bevonden. Had Trump de verkiezingen verloren, dan zou er nooit een rechtszaak zijn geweest tegen Manafort. Kortom, iemand die een beetje onzichtbaar had moeten blijven, werd veel te zichtbaar. Een klassiek geval van overmoed.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de heer Manafort 1,3 miljoen dollar aan kleding uitgegeven. We weten niet over welke periode, maar zeker is dat de meeste mensen gedurende hun hele leven geen 1,3 miljoen dollar aan kleding besteden. Een tijd geleden schreef de modecritica van The New York Times, Vanessa Friedman, inzake de heer Manafort dat je je niet beter kleedt dan de baas. Paul Manafort vond het zo belangrijk zich beter, althans duurder te kleden, dan vrijwel alle bazen van de wereld, dat belastingfraude slechts een in zijn ogen vermoedelijk onschuldig middel was om het doel te bereiken. Hebt u aan belastingfraude gedaan om dure kleding te kopen? Nee, vast niet. Maar er zijn altijd wel andere dure dingen die een mens nodig heeft, en privéscholen en universiteiten zijn in Amerika ook niet goedkoop.