Koppensneller Herman Brusselmans: 'Surplace met toeters van schrijvende wervelwind'

Tom Lanoye is 60 jaar oud geworden. Dat is, heel terecht, gevierd met allerlei manifestaties. Er was een optocht met een fanfare, er was een karaokeavond en er waren optredens van Tom zelf in de bossen van Lembeke, op de grote markt van Sint-Niklaas en achter het frietkot van Waarschoot. Er was op Linkeroever een gratis bedeling van Toms boeken, waarop vijftienduizend mensen zijn afgekomen. Die kregen in hun boek allemaal de befaamde handtekening van Tom, met een leuk tekstje erbij, bijvoorbeeld: ‘Dit boek is voor Rik, jij ‘Sprakeloos’ en ik je pik.’

Het spreekt vanzelf dat ik bij al die gelegenheden aanwezig was, want Tom is mijn beste vriend. Op de karaokeavond heb ik speciaal voor hem gezongen: ‘Ik hou van u’ van Noordkaap, ‘Love Me Tender’ van Elvis Presley en ‘Je veux de l’amour’ van Raymond. Dat alles om Tom ervan te overtuigen dat ik hem heel graag zie, en dat onze vriendschap voor eeuwig is.