Eeuwig spits Jan Mulder: 'Veel nieuwe gezichten bij paars-wit'

Veel nieuwe gezichten bij paars-wit op de cover van Sport/Voetbalmagazine, met daarbij de opdruk: ‘Hoe Coucke Anderlecht verandert.’ Even lezen, denk ik, maar de schrijver van het stuk, Alain Eliasy, trekt me een doolhof in. Niet dat ik er na een paar zinnen uit wil, maar van ‘even lezen’ is geen sprake. Hier, aan de top van het Belgische voetbal in het jaar 2018, dient men uiterste concentratie te betrachten. Coucke is flink bezig geweest en Eliasy laat geen ontslag of coming man onbenoemd. Het moet een immense beproeving zijn geweest, die vermoedelijk maanden van noeste arbeid en speuren naar anonieme tipgevers heeft gevergd.

Loonsverlaging was het beste wat je kon overkomen bij Anderlecht. Twintig mensen kregen hun ontslag. Eerst gingen de oud-gedienden eruit: Yvon Verhoeven, Pierre Leroy, Pierre Desmet, Robert Steeman en manager Herman Van Holsbeeck. Zonder afscheidsreceptie werden zij aan de deur gezet – misschien niet erg, de receptie is meestal erger dan het afscheid zelf. Nieuwe teammanagers en medische stafleden werden aangesteld. Videoanalist Abe Diels, die uit de hockeywereld kwam en werd gewaardeerd door René Weiler, werd bedankt en vervangen door Rudy Fort en Moussa El Habchi. Ik had willen weten wat er precies verkeerd was aan Abe Diels en zo goed aan Rudy Fort en Moussa El Habchi, maar Alain Eliasy liet dit fascinerende stukje van de legpuzzel liggen.

Soms leverden de veranderingen problemen op, als de oude stafleden nog niet waren ontslagen. Zo claimen Chris Goossens en Jochen De Coene beiden de titel Head of Medical Department Royal Sporting Club Anderlecht, en gebruiken ’m alreeds/nog steeds voor hun LinkedIn-profiel. Die strijd is nog onbeslist, maar misschien weet Alain Eliasy al meer en komt er een spannend vervolg op zijn onderzoek naar de Nieuwe Zakelijkheid van Anderlecht.

De omgeving van operationeel manager Jo Van Biesbroeck bleef gespaard van naakte ontslagen. Van Biesbroeck is een voormalige topman van AB InBev en omringt zich volgens Sport/Voetbalmagazine graag met een netwerk aan vertrouwelingen én jonge mensen met een ‘indrukwekkend cv’ zoals Emmanuel Rutsaert. Dan komt er iets, dat als groot nieuws lijkt te worden aangekondigd: ‘Dé coming man bij Anderlecht is zonder meer Matthijs Keersebilck, sinds de zomer van 2016 directeur van het sales- en marketingdepartement en in een vorig leven actief bij Club Brugge en het Franse miljardenbedrijf Lagardère. Hij droomde ooit van een voetballoopbaan zoals zijn idool Gaizka Mendieta, maar intussen is hij aan een blitzcarrière bezig bij Anderlecht. Hij wordt genoemd om de communicatie-afdeling te leiden en daardoor zou David Steegen een bank of twee achteruit schuiven.’ Een blitzcarrière van een coming man in wat nu nog ouderwets het Constant Vanden Stockstadion heet en we hebben het over Keersebilck en de afdeling communicatie? Dan is coming man toch wat zwak gesteld? Shooting star Keersebilck. Keersebilck, perschef van een andere planeet. Is Eliasy wel serieus bezig geweest met zijn analyse van het instituut? Moet de in Anderlecht geïnteresseerde lezer weten of Steegen een bankje achteruit schuift of niet? David Steegen heeft een boek geschreven: ‘Elke dag een wonder - leven achter de schermen van paars-wit’. Hopelijk wordt de macht van de Head of Communication erin aangetoond. Hoe David er toptransfers doorheen drukte, onschuldige spelers uit de handen van de recherche hield en voorzitters de voeten warm masseerde als ze 3-0 achter kwamen. Of niet. En dan moet-ie een bankje achteruit en is de weg vrij voor Komeet Keersebilck.