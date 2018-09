Dwarskijker over 'De Rechtbank' en 'Bake Off Vlaanderen': Een rakker van middelbare leeftijd

De Rechtbank

VIER – 27 augustus – 597.307 kijkers

Als je eertijds in het dorp, waar alles en niets begon, een spraakzaam kind was, dan was er altijd wel iemand die onder het langsfietsen zei: ‘Jij zal later vast advocaat worden.’ Volksmensen – het barstte ervan in mijn naaste omgeving – schreven advocaten nogal snel markante spreekvaardigheid toe in die dagen. Vandaag de dag, een eeuwigheid later, merk ik in ‘De rechtbank’ weinig van de gave van het woord. Gebefte lieden bezigen weleens een taaltje dat ze mogelijkerwijs aan gedrochtelijke wetteksten hebben overgehouden, of anders aan de academische krompraters bij wie ze college hebben gelopen. Enkele vertegenwoordigers van de rechterlijke macht, die zich in dit programma van hun beste kant laten zien, zouden hun ambt zo te horen nog het liefst voluit in het dialect vervullen, mogelijk om de kloof tussen hen en de gedaagden en beklaagden minder diep te laten lijken dan ze is. Ieder zijn kunstgreep.

Bij het zien van ‘De rechtbank’ voel ik me nog steeds een pottenkijker, iemand die op uitnodiging van de televisie neust in iets dat hem niet aangaat en daarbij aldoor buiten schot blijft. Dat zadelt mij met een zeker onbehagen op, maar aangezien geen menselijke zwakheid mij vreemd is, blijf ik toch lekker kijken naar medemensen die in de nesten zitten, en straks misschien in een penitentiaire inrichting.