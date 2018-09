'Ik wil graag kinderen. Ik kijk ernaar uit om alles wat ik van mijn mama heb meegekregen, op mijn beurt door te geven'

Tijdens het interview heeft ze Fabrizio Tzinaridis (26) aan haar zijde, ook een ‘Temptation’-alumnus en nu al zo’n half jaar haar vriend. Pommeline en Fabrizio zijn één van de koppels die gevolgd worden in ‘Sex Tape’, het nieuwe VIJF-programma van Goedele Liekens waarin stelletjes zichzelf filmen in de slaapkamer, om zo een nieuw licht te werpen op het olijke duo relaties en seksualiteit. Maar eerst: een geklede biecht.

Pommeline Tillière «Ik heb de typische katholieke rituelen doorlopen – doopsel, eerste communie, vormsel – maar ik geloof niet in iemand die God heet en over me waakt. Mijn mama heeft me ook heel vrij opgevoed. Waren mijn ouders samengebleven, dan was het allemaal wat strakker geweest. Mijn vader is iemand die van discipline en heldere afspraken houdt. Maar mijn moeder is erg aan vrijheid gehecht. Ze is een heel uitbundige, ongeremde vrouw, en ze heeft me nooit in een korset willen steken. Dat vind ik fijn, ja: ik kreeg ontzettend veel vertrouwen van haar.»

HOOGMOED

Pommeline «Zelfvertrouwen is nodig. Iets sterks uitstralen is belangrijk, maar het mag nooit overhellen naar arrogantie. Ik ontmoet veel mensen van wie ik denk dat ze het wel érg goed met zichzelf kunnen vinden. Zelf probeer ik net erg om met mijn beide benen op de grond te staan. Toch krijg ik vaak het tegenovergestelde te horen: mensen zien me lopen en denken dat ik me boven de anderen verheven voel. Dat heeft te maken met mijn lichaam en mijn uitstraling. En met mijn blik: blijkbaar kijk ik nogal zelfverzekerd uit m’n ogen, terwijl dat helemaal niet is hoe ik me voel.

»Mijn lichaam bezorgt me zelfvertrouwen. Maar het blijft een omhulsel, die harde buitenkant verandert niets aan de zachte binnenkant. Ik ben heel kwetsbaar: ik vind dat mensen zo hárd kunnen zijn. Dan heb je twee opties: je keert je af van de wereld en kruipt in je schulp, of je probeert je te wapenen. Ik heb voor het tweede gekozen, omdat ik niet wil buigen voor die harde wereld. Maar vanbinnen ben ik wel nog altijd datzelfde verlegen, zelfs mensenschuwe meisje. Ik ben heel klein, maar ik wil me groot aan de wereld presenteren.»

HUMO Nochtans lijken programma’s als ‘Temptation Island’ en ‘Sex Tape’ je als gegoten te zitten.