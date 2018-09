Uit de platenkast van Mauro: 'A Blaze in he Northern Sky' van Darkthrone

Als eind augustus de hemel plots zwaarbewolkt wordt en er een stuurse wind door de stad waait die de wandelstraten in sneltempo ontvolkt, ja dan overvalt mij telkens weer een ontroering die ik maar met moeite kan verbergen. Omdat het moment is aangebroken waarbij ik naar jaarlijkse traditie met de benen gespreid en armen in de lucht op mijn dak ga staan om er een langgerekte vreugdekreet te slaken.

Want het is eindelijk zover. De zomer, tiranniekste van alle seizoenen, komt ten einde. Het Noord-Korea onder de jaargetijden, met zijn propaganda van ‘deugddoende’ hittegolven en fleurige kleuren. Wiens tegenstanders dan ook meteen worden afgeserveerd als zielige pretbedervers en zowat verplicht worden om ondergronds te gaan. Alweer een vergeten minderheid zonder enige politieke steun.

Maar die zogenaamde mooiste tijd van het jaar blijkt hoe dan ook helemaal voorbij te zijn. En daar kan niemand nog iets aan doen. Een ideale gelegenheid om de komende miezerige maanden te verwelkomen en te vieren met gepaste muziek. Waarvoor niets beters geschikt is dan een klassieker uit de zogenaamde first wave of Norwegian black metal: ‘A Blaze in the Northern Sky’ van Darkthrone.