De aha-ervaring van Landry Dimata (Anderlecht): In het voetbal raak je makkelijk verslaafd aan de spotlights, het geld en de mooie wagens. Ik niet. Ik wil anders zijn dan de rest'

Dat hij zo snel al terug in België zou staan, had niemand verwacht. Hijzelf nog het minst. Maar spijt heeft Landry Dimata (21) niet van zijn overstap naar Wolfsburg: ‘Ik ben sterker teruggekeerd dan ik ben vertrokken.’ Daar plukt Anderlecht nu de vruchten van: met vijf doelpunten in vijf matchen lost de diepgelovige Brusselaar de verwachtingen ruimschoots in. ‘In het voetbal raak je makkelijk verslaafd aan de spotlights, het geld en de mooie wagens. Ik niet. Ik wil anders zijn dan de rest.’