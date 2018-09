'Ik hou eigenlijk helemaal niet van alcohol. Ik drink puur op karakter'

Ich bin blond

In Aken heb ik een T-shirtje gekocht. Ik vond het zó’n leuk shirtje, ik kon het niet laten hangen. Op het shirtje staat: ‘Ich bin blond. Bitte langsam sprechen.’ Dat vond ik zó leuk: Ich bin blond. Bitte langsam sprechen’, ik dacht: dát is een leuk cadeautje voor thuis!

Dus ik kocht dat T-shirtje. ‘Goh,’ zei de verkoper tegen mij, ‘du bist doch gar nicht blond?’ Ik zei: ‘Nee, maar het is voor mijn vrouw.’

‘Für deine Frau?’ Of mijn vrouw dan niet beledigd zou zijn, wou hij weten. Ik zei: ‘Beledigd? Welnee, ze kent toch geen Duits.’

Mijn vrouw weet niet eens waar Aken lígt. Nu hebben vrouwen toch moeite, hoor, met richting bepalen. Mijn vrouw bijvoorbeeld weet alleen als ze thuis is, waar het noorden ligt. Dat komt zo, ze weet uit haar hoofd: onze keuken is op het noorden gebouwd. Dus, als ze in de keuken staat, weet ze: dáár ligt het noorden. Maar, en nu komt er ruimtelijk inzicht bij kijken, vanuit onze keuken kijk je recht in de keuken van de buren. Dus, logisch doorgeredeneerd, de buren hebben het noorden precies aan de andere kant van het huis liggen.

Maar dat wil er bij haar maar niet in, hè. O, dat krijg-ik-er-maar-niet-in!

Eens even zien, wat snappen vrouwen nog meer niet...

Autorijden. Snappen vrouwen ook niet. Uit onderzoek is gebleken dat bijna de helft van alle auto-ongelukken door een vrouw wordt veroorzaakt.

Ja, denkt u daar maar eens over na, mevrouw. Maar niet te veel, want logisch denken kunnen vrouwen ook niet.

Dat wil zeggen: vrouwen hébben wel een logica, dat nog wel, maar die logica is niet te volgen. Als ze in een romantische bui is, noemt mijn vrouw mij ‘Herman’ en als ik een karweitje moet doen, noemt ze me ‘lieverd’. Dat is vrouwelijke logica.

Nog een voorbeeld van vrouwelijke logica: mijn vrouw had vanmorgen een briefje voor me klaargelegd op het aanrecht: ‘Wil je vandaag uit jezelf het gras gaan maaien?’

Die kan héél geraffineerd zijn, vrouwelijke logica. Pamela Anderson bijvoorbeeld heeft destijds haar borsten heel bewust laten vergroten in het academisch ziekenhuis van Los Angeles. Zodat ze daarna in haar cv kon zetten: academisch gevormd.

Glad

Jarenlang ben ik met mijn voorstellingen door weer en wind van schouwburg naar schouwburg gereden. In de winter van ’85 was het een keer zo verschrikkelijk glad dat ik totaal geen controle meer had over het stuur en mijn auto allerlei richtingen uit schoot, waar ik helemaal niet heen wilde.

Men vraagt mij wel eens: ‘Treed je in het hele land op?’

Nou, als het glad is wel.

De regel van Benedictus

Jarenlang dacht ik, als ik ’s morgens vroeg wakker werd: ik heb zin om mijn vrouw eens lekker bij de boezem te pakken. Dat dacht ik elke ochtend weer. Tot ik een keer ‘De regel van Benedictus’ las. In die regel van Benedictus staat dat het de bedoeling is, dat als je ’s morgens vroeg wakker wordt, je eerste gedachte gericht is op God! Dus nú word ik wakker en denk ik: God, wat heb ik zin om mijn vrouw eens lekker bij de boezem te pakken.

En dat is beslist niet godslasterlijk wat ik hier beweer. Nee, ik zie het zo: in alles wat je herkent als ‘mooi’, herken je iets van God. En mijn vrouw heeft een bijzonder mooie boezem. Echt waar, ik zie in het decolleté van mijn vrouw de hand van God.

Ik druk me een beetje ongelukkig uit nu, maar u begrijpt wel hoe ik dat bedoel. En ook dat ongelukkige uitdrukken was niet godslasterlijk. Het gaat om de intentie en die was goed. Als u zegt: ja hoor ’ns, dat is mij te gemakkelijk want als het gaat om ‘de intentie’, wat noem je dan nog wel godslasterlijk? Dan zeg ik onmiddellijk: dat gevreet met de feestdagen. En ik moet tot mijn schande bekennen dat ik daar zelf ook aan meedoe. Vorig jaar Kerstmis? O, een schranspartij! Ik schaam me dood als ik eraan terugdenk. Op kerstavond zat ik al vol. We hadden lamskoteletjes. Lamskoteletjes! En ik ben vegetariër, dus: bunkeren, bunkeren, bunkeren! Ik stond op knáppen op kerstavond!