De haai in Dirk Brossé: 'De muziek trekt 'Jaws' omhoog'

HUMO Spielberg heeft de soundtrack altijd één van de belangrijkste factoren van het succes van ‘Jaws’ genoemd. Terecht?

Dirk Brossé «Absoluut. Het geniale aan de vondst van Williams – en wellicht ook van Spielberg zelf – is dat de muziek in ‘Jaws’ één van de personages is. De haai zelf is nauwelijks te zien, die twee noten die steeds sneller worden, vertegenwoordigen het dier en de dreiging die ervan uitgaat. Als je de muziek weglaat van die scènes in het water, worden ze een beetje banaal. Dat de soundtrack een film zo omhoogtrekt, is toch uitzonderlijk.»

HUMO Het klinkt niet als de meest uitdagende soundtrack voor een klassiek orkest.