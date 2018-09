Eeuwig spits Jan Mulder: 'Thibaut Courtois'

Madrid, donderdag 30 augustus. De duizelingwekkend ingewikkelde, door Kaka, Forlan en de computers vlekkeloos uitgevoerde loting van de Champions League is in volle gang wanneer de eerste laureaat van het seizoen bekendgemaakt wordt. Doelman van het Jaar is ...

Navas, Real Madrid.

Keylor Navas betreedt het podium en ik denk aan Thibaut Courtois, die thuis naar de ceremonie kijkt.