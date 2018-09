Hoe je door veel koffie te drinken zeven jaar langer kunt leven

In zijn boek ‘Drink meer koffie’ legt Bertil Marklund uit hoe u makkelijk langer kan leven: eet kleurrijk voedsel, flos, drink veel koffie, zet u in de zon en omring uzelf met aangename mensen. Klinkt haalbaar!

HUMO Volgens uw boek moeten we niet langer risicofactoren voor ziektes behandelen, maar focussen op gezondheidsfactoren. Wat bedoelt u daarmee?

BERTIL MARKLUND «Mijn ouders zijn allebei veel te vroeg gestorven. Hun dood deed me nadenken: ‘Wat kan ik doen om gezonder en langer te leven?’ Als arts ben ik het gewoon om ziektes te behandelen, maar het leek me veel interessanter om te onderzoeken hoe je die ziektes kunt voorkomen. Uit recent onderzoek blijkt dat genen voor slechts een kwart bepalen hoe je gezondheid evolueert. Je levensstijl speelt een veel belangrijkere rol. Wat betekent dat we onze gezondheid voor een aanzienlijk deel zelf kunnen sturen.»

HUMO Wat met dominante genen die je voorbestemmen voor bepaalde ziektes? Die kun je toch niet buitenspel zetten met een gezonde levensstijl?

MARKLUND «Sommige dominante, agressieve genen hebben inderdaad een negatieve invloed op onze levensverwachting. Maar: uit onderzoek blijkt dat antioxidanten, die volop aanwezig zijn in groenten en fruit, de negatieve invloed van zulke genen kunnen vertragen. Uit een twaalf jaar durende studie in elf Europese landen bleek dat overschakelen naar een gezondere levensstijl het aantal kankerpatiënten dat sterft aan de ziekte deed dalen met 60 procent.»

HUMO Hoe ziet een gezonde levensstijl eruit?

MARKLUND «In mijn boek grijp ik terug naar tien domeinen die onze levensduur vijf tot zeven jaar kunnen verlengen. Je wil concrete tips? Flos elke dag, want een infectie in je mond kan zich naar je hart verplaatsen, waardoor je zes jaar minder lang leeft. Schrap niet alle slechte dingen uit je voedingspatroon, maar voeg goeie dingen toe. Zoals olijfolie en avocado, die dankzij omega 3-vetzuren het ontstekingsrisico in je lichaam verminderen. Beweeg! Loop geen marathon, maar stap elke dag een half uur stevig door. Slaap voldoende en doe een kort dutje overdag. Eet veel vezels, want 80 procent van ons immuunsysteem zit in de darmen. Kies voor kleurrijk voedsel. Vermijd stress, want dat is even schadelijk als roken. En investeer in je sociaal leven: dat geeft een boost aan je feel good-hormonen.»

HUMO Wat met de zon? Meer mensen sterven aan een vitamine D-tekort dan aan de schadelijke stralingen van de zon.

MARKLUND «Klopt. Vitame D is een wondermolecule die de lichamelijke functies laat draaien. Ze boost het immuunsysteem en beperkt ontstekingen. Mensen die in zonnige landen wonen, hebben 50 procent minder kans om kanker te krijgen. Elke dag 20 minuten zonnebaden beschermt ons tegen dementie, kanker, MS, ...»

HUMO En die vier kopjes koffie per dag, hoe helpen die ons?

MARKLUND «Koffie vermindert het risico op alzheimer, parkinson, beroertes en diabetes. Dus drink koffie! Maar gooi er geen suiker in, en blijf weg van de koekjes.»

Bertil Marklund, ‘Drink meer koffie’, Kosmos uitgevers.