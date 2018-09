Laatste loodjes: 'Liefde voor het Nederlands'

Nu ben ik met geen stokken nog de speelvloer op te krijgen, tenzij dan in die terugkerende nare droom, waaruit ik wakker schrik van oorverdovend boegeroep. Ik ga nog wel naar het theater, maar tijdens meer dan één voorstelling komt de verzuchting ‘Zat ik nu maar thuis een boek te lezen’ te vaak in me op. Oude liefde roest wel degelijk.

Veertig jaar geleden had ik vast opgezien van het trio jonge zwarte moslima’s dat hier geregeld met een zwierig air van gewichtloosheid door de straat zeilt: die meisjes, die wellicht met Gods persoonlijke toestemming van kleur houden, verhullen zich onderscheidenlijk met een, bijvoorbeeld, zeegroene, een zuurstokroze en een lila hidjab. Nu zijn ze voor mij een alledaags vervreemdingseffect dat dan ook zijn uitwerking mist.

Op herfst- en winteravonden na negenen kon je veertig jaar geleden in het dorp van mijn kinderjaren een kanon afschieten, maar dat kwam merkwaardigerwijs in niemand op. In ieder geval was er rond dat uur geen levende ziel op straat. Nu hebben ze er een nachtwinkel met ontluisterend tl-licht.