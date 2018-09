Marie Vinck biecht haar zonden op: 'Wat is nu één gestolen onderbroek voor de jaarcijfers van een multinational?'

In de nieuwe misdaadreeks ‘13 geboden’ gebruikt een seriemoordenaar het Oude Testament om het verval van normen en waarden aan te klagen. Actrice Marie Vinck is net zoals haar personage niet vrij van zonden.

Wordt Belgisch drama het nieuwe nordic noir?’ Geen tekort aan gejubel toen ‘13 geboden’ enkele maanden geleden in Groot-Brittannië al op tv te zien was. The Guardian roemde de verfrissende aanpak van de makers en de onvoorspelbaarheid en vond dat de reeks net als ‘Tabula Rasa’ of ‘Professor T.’ zonder blozen naast ‘The Killing’ of ‘The Bridge’ kan staan.

HUMO Proficiat, Marie!

MARIE VINCK «Eerlijk gezegd heb ik zelf nog niet de kans gehad om te kijken. Maar tijdens de opnames viel het filmische karakter van de reeks me wel op. Het gaat om één grote verhaallijn, waardoor er veel meer diepgang in zit. Bovendien kent de kijker al voor het einde van de reeks de identiteit van de seriemoordenaar, en dat maakt het extra onvoorspelbaar.»

HUMO Je speelt voor het eerst een politieagente: Vicky Degraeve, inspecteur bij de gerechtelijke politie. Hoe beviel dat?

VINCK «In het begin voelde het behoorlijk belachelijk om met een pistool rond te lopen (lacht). Gelukkig was het voor Dirk Van Dijck, die de hoofdinspecteur speelt, ook de eerste keer. We hebben elkaar door de ongemakkelijke momenten geholpen. Anders stond ik daar nu allicht nog altijd bedeesd te lachen met dat pistool in mijn handen.»

HUMO We zien je nochtans vlotjes schieten met dat pistool, cruisen met de motor en in de touwen hangen met aerial yoga. Je rol had vermoedelijk wat voorbereiding nodig?

VINCK «Klopt, ik heb een training gevolgd bij POSA, een tak van de federale politie die instaat voor risicovolle arrestaties. Best indrukwekkend hoor: met een pak van 30 kilo een gebouw binnenvallen, een pistool laden, verdachten overmeesteren... Voorts moest ik heel wat fitnessen om in vorm te raken én heb ik leren motorrijden. Je ziet me echt rijden met die motor, behalve in de scènes met spectaculair bochtenwerk, die waren voor een stuntvrouw. Ik moest nog een hele reeks meegaan (lacht).

»Aerial yoga is trouwens ook niet zo eenvoudig. Het is een mix van yoga en acrobatie. Ik kan niet zeggen dat ik er talent voor heb (lacht). Je moet er voortdurend voor ondersteboven hangen: niet meteen mijn favoriete bezigheid.»

HUMO Er komen redelijk expliciete beelden voor in de serie, zoals die scène waarin een hals wordt doorgesneden.

VINCK «Het is inderdaad soms grimmig. Zelf heb ik daar niet zo’n moeite mee: ik kan makkelijk naar operaties kijken op tv zonder mijn hoofd weg te draaien. Ook misdaad vind ik fascinerend. Het lijkt me heel interessant om de motieven van een dader uit te vlooien. Misschien heb ik wel mijn roeping als onderzoeksrechter gemist. Alhoewel, daar ben ik veel te soft voor. Sinds ik een dochtertje heb, Gloria, voel ik me zoveel kwetsbaarder.»

HUMO Je zei ooit: ‘De personages van wie ik het meeste hou, zou ik het minst graag willen zijn.’ Herken je dingen van jezelf in Vicky?

VINCK «Vicky is niet zo extravert en zelf ben ik ook nogal stil en verlegen. Op de set zijn het altijd de andere acteurs die de ploeg entertainen, ik glimlach dan stilletjes mee. Maar als ik had meegemaakt wat Vicky heeft doorstaan, dan zou ik even bot, donker en koel zijn.»

HUMO Ze is fysiek en mentaal gehavend?

VINCK (knikt) «Daarom heeft ze thuis een trapeze hangen, voor die aerial yoga. Dat is therapeutisch voor haar, om af te rekenen met het trauma dat ze heeft meegemaakt: de autocrash die haar moeder in een coma deed belanden en die haar met een gigantisch fysiek en mentaal litteken heeft opgezadeld.»

HUMO De dader wil de wereld een geweten schoppen aan de hand van de tien geboden. Hoe vind jij dat het gesteld is met onze moraal?

VINCK «Er is tegenwoordig een schrijnend gebrek aan verdraagzaamheid, en dat maakt me erg triest. Ik kan zelfs kwaad worden als mensen hun gal spuwen op sociale media, verscholen achter de anonimiteit van hun computer.»

HUMO Krijg jij daar ook mee te maken?

VINCK «Ja, hoor. Ik probeer zulke commentaren zo weinig mogelijk te lezen, maar soms is er geen ontsnappen aan. Zodra je met je gezicht op televisie komt, ben je publiek bezit en moet je alles maar slikken, zo lijkt het wel. Op straat krijg ik ook beledigingen naar mijn hoofd die zo choquerend zijn dat ik er soms een dag van moet bekomen.

»Daarna verzin ik allerlei gevatte replieken die ik die persoon had kunnen toebijten. Te laat, natuurlijk. Erg frustrerend.»

HUMO Leef je naar de tien geboden of maak je je zelf schuldig aan zonden?

VINCK «Euh, hoe gingen die ook weer?»

HUMO ‘Zweer niet ijdel, vloek noch spot.’

VINCK «Vloeken doe ik sowieso. Dat lucht altijd op!»

HUMO ‘Heilig steeds de dag des Heren.’

VINCK «Ook een njet. Niet werken op zondag zou een groot probleem zijn. En veel verschil heeft de komst van mijn dochter niet gemaakt. Na de geboorte van Gloria heb ik een theatervoorstelling gemaakt bij FC Bergman: nooit eerder heb ik zo hard gewerkt. Dat gaat ook niet anders in deze stiel. Het is totale overgave, of het is niets.

»We hebben er wel voor kunnen zorgen dat het nachtwerk beperkt bleef tot één maand. Het half jaar ervoor hebben we ons aan min of meer normale uren kunnen houden. Vóór de geboorte van Gloria was het maandenlang doorgaan zonder slaap.»

HUMO Nog wat op te biechten?

VINCK «Vroeger had ik wat last van kleptomanie. Geen idee waar dat vandaan kwam. Misschien was het mijn eigen kleine rebellie tegen het systeem? Ik herinner me nog dat ik als 14-jarige puber betrapt werd door de security van Marks & Spencer. Daar stond ik dan, met een gestolen onderbroek in mijn handen. Mijn vader heeft daar bij de politie eens smakelijk om gelachen.»

HUMO Leuke familie!

VINCK «Maar ik stal alleen van multinationals, hè. Zo’n gigabedrijf zal zo’n vermiste onderbroek écht niet voelen in de jaarcijfers. En tegenwoordig betaal ik wel alles netjes aan de kassa.»

HUMO Ga heen in vrede, kind.