Mischaël Modrikamen, boegbeeld van het Franstalige populisme: 'Op termijn worden we de grootste Franstalige partij'

'Het risico op een burger oorlog groeit. Elke week zijn er gewelddadige incidenten met migranten'

Mischaël Modrikamen woont in een groene buitenwijk van Brussel, in een omheind kasteel met een lommerrijke tuin en een zwembad. De smaakvolle inrichting – hoge plafonds, imposante kroonluchters en een groot portret van Winston Churchill – verraadt een liefde voor geschiedenis. Een dienstmeid leidt ons naar de schaakkamer met een open haard, wereldkaarten en een massieve houten boekenkast. De zakenadvocaat is een persoonlijkheid die de kamer vult. Het parket kraakt onder zijn gelakte schoenen. Hij schuift een krant over de tafel: de politie van Kruibeke meldt dat ze geen transmigranten meer wil oppakken, omdat ze er de volgende dag opnieuw staan. Meer heeft de voorzitter van de Parti Populaire niet nodig om los te branden.

Mischaël MODRIKAMEN «Dat bewijst dat er onder deze regering niets is veranderd. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zou verder willen gaan, maar hij wordt afgeremd door de MR en CD&V. Volgens schattingen verblijven er minstens 200.000 illegalen in België. In Brussel vormen ze een twintigste gemeente. Sommigen hebben al meerdere keren het bevel gekregen om het land te verlaten. De Standaard schreef onlangs dat de politie dit jaar bijna 6.500 transmigranten heeft opgepakt. De helft kreeg het bevel het land te verlaten, nog geen vierhonderd zijn effectief uitgewezen. Het is te begrijpen dat de politie daar moedeloos van wordt.»

HUMO Zelfs Theo Francken geeft toe dat hij de meeste transmigranten niet uitgewezen krijgt. Het is blijkbaar niet zo simpel?

MODRIKAMEN «Daarom willen wij een echte revolutie, een rechts beleid met de turbo erop. Al die types die elke avond in het Maximiliaanpark in Brussel rondhangen: en masse oppakken en uitwijzen. Illegalen: buiten. Teruggekeerde Syriëstrijders: buiten. Vreemdelingen die een bedreiging zijn voor onze veiligheid: buiten. Immigranten die hier langer dan drie maanden op kosten van onze sociale zekerheid leven: buiten. Dán krijg je een respectabele staat, in plaats van le bordel.»

HUMO Om mensen uit te wijzen heb je wel akkoorden nodig met de herkomstlanden.

MODRIKAMEN «Maar als dat niet lukt, moet je het hard spelen: geen samenwerking meer, geen financiële transfers meer, geen ontwikkelingshulp meer.»

HUMO Wat met de internationale verdragen? België mag mensen niet terugsturen naar een land dat de mensenrechten niet respecteert. Toen Theo Francken Soedanese vluchtelingen wilde uitwijzen, leidde dat tot een regeringscrisis: er waren vermoedens over folteringen in Soedan.