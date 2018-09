'Een moord is pas verontrustend als de dader op ons lijkt'

HUMO Waarom niet?

PETER Middendorp «Voor een romanschrijver is een figuur als Jos Brech totaal oninteressant. Uit alles wat ik hoor en lees, leid ik af dat het een platte persoonlijkheid met een vlak gevoelsleven is. Volgens getuigen liet hij een kille indruk na. Dat is dus alles wat een romanpersonage niet hoort te zijn. De dader in mijn boek is juist zo fascinerend omdat hij een getraumatiseerde persoonlijkheid heeft en over zijn daden nadenkt.

»De aanleiding voor mijn roman was de zaak-Marianne Vaatstra. In 1999 werd dat 16-jarige meisje in het Nederlandse Veenklooster verkracht en vermoord door Jasper S. Toen de politie een grootschalig DNA-onderzoek opzette en stalen opvroeg bij tienduizenden Nederlanders, werkte Jasper S. zonder problemen mee. Daders met een beetje geweten aanvaarden zo’n onderzoek en ervaren het zelfs als een bevrijding. Ik pleit niet voor medelijden, maar een misdadiger met een geweten ervaart zijn daad óók als een trauma. Die bepaalt immers zijn gedrag en zijn leven. Een figuur als Jos Brech wilde niet meewerken aan het DNA-onderzoek en sloeg op de vlucht. Van hem is bekend dat hij in Polen actief in de scouting heeft gewerkt. In Nederland was dat niet meer mogelijk, omdat hij eerder in opspraak was gekomen in een zedenzaak. Dat wijst op recidivisme, niet op berouw of gewetensontwikkeling. Ik ben geen psychiater, maar volgens mij vertoont hij trekken van een psychopaat.»