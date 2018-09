De nieuwe seksuele revolutie: 'In plaats van zich af te vragen of hun haar goed ligt, moeten vrouwen zich focussen op hun éígen genot'

‘Wie experimenteert, die leeft,’ zegt theatermaakster en columniste Julie Cafmeyer. Zij heeft verschillende minnaars, verspreid over de hele wereld, en vertelt in haar columns en voorstellingen hoe zij worstelt om op haar manier te kunnen genieten in een samenleving die nog steeds het genot van de man centraal stelt. Seksuoloog Wim Slabbinck, bekend van ‘Blind getrouwd’ en vanaf deze week te zien in ‘Koppels’ op VTM, viel achterover toen uit recent onderzoek bleek dat het merendeel van de meisjes jonger dan 25 zich tijdens de seks nog steeds dienstbaar opstelt tegenover hun vriend. Maar de tweede seksuele revolutie komt eraan. In de jaren 60 claimden vrouwen wel de macht over hun eigen buik, maar het waren vooral de mannen die van hun beschikbaarheid profiteerden. Nu willen ze recht op eigen genot. Er is nog een lange weg te gaan, maar voor wie haast heeft, is het ‘Sexdagboek’ van Heleen van Royen een opwindende spoedcursus.

Heleen van Royen «Ik wilde een beeld geven van hoe het seksleven van een vrouw kán zijn, niet hoe het móét zijn, hè.»

Wim Slabbinck «Goed dat je dat zegt. Het gevaar van een boek als het jouwe is dat de lezers denken: zo zou mijn seksleven moeten zijn. Terwijl er zeker mensen zullen zijn die dat helemaal niet willen.»

HUMO Maar vrouwen die er wel van dromen maar er niet voor durven uit te komen, leren uit dit boek dat ze niet gek zijn.

Slabbinck «Absoluut. Als ik in mijn praktijk vrouwen vraag of ze soms fantaseren, antwoorden ze nog altijd vaak: ‘Nee, dat doe ik niet.’ Als ik dan doorvraag, blijkt dat ze het wel doen, maar ze durven het niet toe te geven. De heersende verwachting is nog altijd dat een vrouw niet zelf fantaseert, maar meegaat in de fantasie van de man.»

Van Royen «Wat ik met mijn boek hoop aan te wakkeren, is dat vrouwen gaan nadenken over hun seksleven. Ben je er tevreden mee, des te beter. Maar als je denkt: ik zou toch wel graag meer dít of dát, dan kan ‘Sexdagboek’ een houvast zijn om er met je partner over te praten. Gisteren kreeg ik een bericht van een vrouw die zei: ‘Je boek heeft me meer geholpen dan acht sessies bij een therapeut.’ Haar man stond totaal niet open voor therapie. Maar toen ze passages voorlas en vroeg: ‘Wat vind je hiervan? Lijkt dit je iets?’, kwam er wel een gesprek op gang.»

HUMO Vrouwen zijn zich in snel tempo seksueel aan het bevrijden. Ze zijn geen prooi meer, ze jagen zelf. Helemaal anders dan in de jaren 60, toen veel mannen de revolutie gebruikten om aarzelende vrouwen het bed in te praten.

Julie Cafmeyer «Ja. Dat vind ik sterk aan je boek, Heleen, dat je besluit dat verhaal te schrijven, en dat je je vriend laat weten: ‘Zelfs als jij het niet wilt, doe ik het toch.’»

Van Royen «Nou, als hij het echt vreselijk had gevonden, had ik het niet gedaan, hoor.»

Cafmeyer «Maar de insteek is toch: ik doe het omdat ik het wil? Daarom verbaasde ik me erover dat er in je boek veel passages staan waarin de mannelijke blik erg aanwezig is. Je vraagt je ergens af: ‘Ben ik nog fuckable?’ Ik vind dat zo’n kwetsend woord. Alsof er vrouwen zijn die niet fuckable zijn. Je zegt ook: ‘Als een man een weekend weggaat, kan hij best bevredigd zijn.’ Het lijkt alsof je toch vanuit de behoeftes van de man denkt. Ik ben zo benieuwd hoe dat zit bij jou. Speel je met die onderdanigheid? Of meen je dat?»

Van Royen «Fuckable is misschien een verkeerd woord. Het roept het beeld op van een vrouw die gefuckt wordt. Maar welk actief werkwoord had ik daarvoor kunnen gebruiken? Het is nu eenmaal niet de vrouw die penetreert, helaas. Wat ik wilde zeggen, is dat ik absoluut seksueel actief wil blijven. Ik wil de seks echt nooit verliezen. Er is niets anders dat me zo het gevoel geeft dat ik lééf.»