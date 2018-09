Humo sprak Clark Olofsson, de gangster naar wie het stockholmsyndroom is genoemd. 'Ik ben altijd aardig, zelfs als ik banken overval'

'Als de politie wist wat ik allemaal heb uitgespookt, had ik zeker tien keer levenslang gekregen'

We ontmoeten de inmiddels 71-jarige Clark Olofsson in Hasselt, waar hij op bezoek is bij zijn kinderen.

Clark Olofsson «Het is absurd. Drie weken geleden kwam ik vrij uit de gevangenis van Vorst, op voorwaarde dat ik de komende vijf jaar niet naar België zou terugkeren. Ik werd op het vliegtuig naar Zweden gezet en geëscorteerd door twee Belgische politieagenten. Maar toen bleek bij de Dienst Vreemdelingenzaken dat ze me niets konden maken als ik op eigen houtje naar België terugkeerde. De twee politieagenten die me begeleidden, zeiden dat het wel vaker gebeurt dat veroordeelden die ze naar het buitenland brengen sneller terug in België zijn dan zijzelf. ‘Waarom doen jullie het dan, zoiets kost toch veel geld?’ vroeg ik. ‘O,’ antwoordden ze, ‘het is de procedure. En we zijn nog nooit in Göteborg geweest.’»

En dus is Olofsson drie weken na zijn vrijlating al terug in België om zijn zoons te bezoeken. Het zijn intussen flukse twintigers, die destijds opgroeiden bij hun Belgische moeder terwijl hun Zweedse vader overal in Europa banken en postkantoren overviel en verschillende veroordelingen opliep als drugstrafikant. ‘Ik vertelde mijn vrouw nooit iets over mijn activiteiten. Ze dacht dat ik beneden in de kelder geld drukte, omdat ik haar altijd zakken vol cash gaf.’

België maakte al in 1975 kennis met de Zweedse gangster, toen hij onderdook in Leuven na een bankroof in Denemarken en een bekende figuur werd in het plaatselijke nachtleven. Hij trouwde in 1977 met Marijke Demuynck, een Limburgse schone uit een bekende tennisfamilie. In 1991 verruilde Olofsson zijn Zweedse nationaliteit voor de Belgische, en veranderde hij zijn naam in Daniel Demuynck.

Olofsson «Voor mijn kinderen, zodat ze met een propere lei konden beginnen. Zelf luister ik nooit als iemand me Daniel noemt.»

In de jaren 90 woonde hij jarenlang met zijn gezin in een kasteeltje in het Limburgse Wellen, dat hij liet restaureren. De buren omschreven hem als een sympathieke man, die zich uitgaf voor een schrijver. Intussen bleef hij één van de meest gezochte gangsters van Europa, die de politie vaak te slim af was.

Olofsson «Maar in België heb ik nooit iets mispeuterd, omdat ik mijn gezin overal buiten wou houden. De Belgische politie heeft me vaak geobserveerd, maar ze hebben me nooit op iets kunnen betrappen.»