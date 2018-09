Ziehier al meteen het antwoord op die laatste vraag: Esther Lybeert was de eerste zangeres van Hooverphonic en zette daarna haar carrière verder bij An Pierlé en Flat Earth Society. Maarten Flamand speelt bij de Gentse rockbands Cloon en Elefant, en was lange tijd lid van Bulls on Parade, een Rage Against the Machine-tributeband. Samen vormen ze The Antler King en maken ze al jaren popliedjes met een hoek af.

Esther Lybeert (zang, drum, toetsen) «Zo’n tien jaar geleden zocht ik een gitarist voor een project en vond ik Maarten. Het klikte zo goed dat we elkaars lief werden en niet veel later The Antler King oprichtten.»