De controlefreak in Tom Lenaerts. 'We wisten niet of onze zoon ongedeerd was na de aanslagen op Zaventem. Dat was het waanzinnigste uur van mijn leven'

HUMO Het was me de zomer wel. Doorwaakte nachten. Een wespenplaag. Badinerende zomerse talkshows met Bruno Wyndaele. Ben je de hondsdagen enigszins waardig doorgekomen?

TOM LENAERTS «Het programma van Bruno heb ik helaas nog niet gezien, maar ik heb een sluitend alibi: ik ben pas eergisteren teruggekeerd uit vakantie. En het eerste deel van de zomer heb ik ook gemist, omdat ik in juli dertien afleveringen van ‘Kalmte kan u redden’ heb opgenomen. Daarvoor heb ik gewerkt aan de scenario’s van de tweede reeks van ‘Over water’ – we hebben een eerste reeks afleveringen al opgenomen, volgende week beginnen we aan het tweede blok.»

HUMO Mag de Humo-lezer weten waar het gezin Lenaerts de vakantie heeft doorgebracht?

LENAERTS «We zijn naar Zimbabwe en Zambia getrokken. We proberen elk jaar een grote reis te maken. Telkens denken we dat het de laatste keer is dat de kinderen mee willen, maar voor die lange reizen sluiten ze graag aan.

»Mijn vrouw en ik reizen ongelofelijk graag naar Afrika. Dit jaar stond het nationaal park van Virunga, in Congo, bovenaan op de lijst. Een unieke plek: je kunt er berggorilla’s zien en op een vulkaan overnachten. We keken er al heel lang naar uit, maar we hebben de reis te elfder ure moeten afgelasten.»

HUMO Virunga is vergeven van de stropers, houtkappers en rebellen. De Belgische prins Emmanuel de Merode is er directeur en werd in 2014 neergeschoten.

LENAERTS «De laatste maanden leek het veiliger, maar eind mei werden er twee Britse toeristen gekidnapt, en hun chauffeur en ranger werden vermoord. Dat staat haaks op het vakantiegevoel, maar we dachten: ‘De kans dat het nog eens gebeurt, is klein.’ Toen heeft De Merode zelf beslist om het park te sluiten.

»Maar in Zimbabwe kun je ook uitstekend naar dieren kijken. Je kunt er ook de Zambezi afvaren – het is de mooiste afvaart van de wereld, na die van de Lesse – en je hebt er de Victoria-watervallen.»

HUMO De zomer van 2018 was ook een bewogen Belgische sportzomer: heb je tussen alle werk en vakantie door je hart kunnen ophalen?

LENAERTS «Ik heb alleen het WK voetbal gevolgd, voor de rest had ik geen tijd.»

HUMO Wat is er fout gelopen tegen de Fransen?

LENAERTS «Je wilt een échte analyse? Ik denk dat de Fransen geslepener waren dan wij (lacht). Ik vind het nobel om van je eigen kracht uit te gaan, maar tegen de Fransen werkt dat niet. Ze beschikken over enkele supertalenten die enerzijds zelf kunnen flitsen en anderzijds uitgekookt genoeg zijn om onze supertalenten uit de match te houden.»

HUMO De sportzomer was van begin tot einde live en in uitgesteld relais te volgen op tv. Kwatongen beweren dat het een weerslag heeft op het zendschema van het najaar, Het Laatste Nieuws had het over een ‘sobere televisieherfst’.

LENAERTS «Omdat er te veel geld naar sport is gegaan, bedoel je? (Denkt na) Dat kan.»

HUMO Eén speelt ‘Zelfde deur, 20 jaar later’ als troefkaart uit. Martin Heylen belt opnieuw aan waar hij voor ‘Man bijt hond’ al eens is geweest. Het heeft iets van recyclage en laaghangend fruit.

LENAERTS «Ik heb het programma nog niet gezien, maar het is niet omdat je terugkeert naar een plek, dat het geen goed, origineel programma kan zijn. Het is zo klaar als pompwater dat de VRT moet besparen, en de commerciële zenders hebben op financieel vlak hun beste periode achter de rug: het is normaal dat je dan wat meer recyclage ziet. Het komt erop aan om dat dan zo creatief mogelijk te doen. Overigens, in september komt ‘Kalmte kan u redden’ op de buis. Dat is nog eens iets om naar uit te kijken (lacht).»