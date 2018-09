'Eén Europees land dat minder gaat vaccineren, kan de hele regio hypothekeren'

HUMO Hoe zit het in België? Vaccineren wij genoeg?

Professor Pierre Van Damme (vaccinoloog aan de UAntwerpen) «In België is de vaccinatiegraad héél goed. Er is slechts een percentage van 1 à 2 procent dat weigert. Maar dat kan snel veranderen, kijk maar naar onze buurlanden.»

HUMO Welke vaccins zijn bij ons allemaal beschikbaar?

Van Damme «Voor kinderen is er een vaccin dat tegen zes ziekten bescherming biedt: polio, difterie, kinkhoest, tetanus, hepatitis B en haemophilus influenzae type b, een vorm van bacteriële hersenvliesontsteking. Verder zijn er ook nog vaccins tegen kinderdiarree, bacteriële longontsteking en meningokokken C. Daarnaast is er het vaccin tegen mazelen, bof en rubella.

»Op het vaccin tegen kinderdiarree na, zijn ze allemaal gratis. Als je naar Kind en Gezin gaat, is ook de toediening gratis. Maar alleen de vaccinatie tegen polio is verplicht.»

HUMO Waarom is het zo belangrijk dat mensen zich laten vaccineren?

Van Damme «Onze grootouders zouden we niet moeten overtuigen: die hebben in hun tijd van heel dichtbij de gevolgen gezien van difterie, kinkhoest en zelfs polio. Omdat die ziektes haast niet meer voorkomen, zijn we vergeten hoe ernstig ze waren. Kinkhoest en tetanus eisten wereldwijd elk jaar 300.000 à 500.000 doden. Mazelen ging ook in die richting, tot op vraag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vanaf de jaren 50 en 60 vaccins zijn ontwikkeld tegen die grote doders. Dat heeft vruchten afgeworpen.