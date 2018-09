'Engel', de gevallen wielerheld van Dimitri Verhulst en Koen Mortier

'Frank Vandenbroucke was helemaal alleen: hij wist niet wat echte liefde is'

Op een maandagochtend in Oostende schuiven Koen Mortier en Dimitri Verhulst aan bij een koffie in het Thermae Palace Hotel. De schrijver geeft meteen een complimentje aan de regisseur.

Dimitri VERHULST «Ik ben met mijn gat in de boter gevallen. Na ‘Problemski hotel’ en ‘De helaasheid der dingen’ is dit mijn derde boek dat verfilmd is. Het zou oneerbiedig zijn om die films met elkaar te vergelijken, maar ik vind dat Koen echt een fantastische film gemaakt heeft.»

Koen MORTIER «Zonder het boek zou ik de film nooit gemaakt hebben. Hoe Dimitri de monoloog van de Senegalese prostituee neerzet, had een grote impact op mij. Iemand die niks van wielrennen kent en plots als enige getuige wordt van de dood van een wieleridool, dat vond ik bijzonder fascinerend.»

HUMO Ik heb de indruk dat de film iets genadiger is voor de nagedachtenis van Frank Vandenbroucke dan het boek. In de novelle schiet het hoofdpersonage een revolver leeg op zijn ex, in de film is dat slechts een fantasie van Thierry.

MORTIER «Voor alle duidelijk-heid: de film gaat niet over Frank Vandenbroucke. Het is een liefdesverhaal over Faë, een prostituee uit Senegal en Thierry, een wereldberoemde renner. Twee werelden komen samen: de rijke westerse superster valt voor de arme, Afrikaanse gazelle. Ondanks de culturele, sociale en financiële verschillen worden ze verliefd op elkaar.

»Ondertussen worstelt Thierry met zijn demonen uit het wielermilieu. Die revolverscène kan dus net zo goed naar Luis Ocaña verwijzen: hij heeft zich na zijn carrière door het hoofd geschoten. Elke sportheld op de dool zou het onderwerp van deze film kunnen zijn. Zelfs Diego Maradona, want in zijn hoogdagen was ook het voetbal vergiftigd door doping. Ik zag onlangs een documentaire over het Juventus uit de jaren 80. De helft van de spelers is dood en de andere helft zit in een rolstoel.»

VERHULST «De film is ook het verhaal van de sportman die op rozenblaadjes door het leven gaat en dan het pad kruist van iemand die nog niet weet hoe een rozenblad ruikt.»

HUMO Toch hangt de schaduw van VDB over de film, want het verhaal telt veel details die met de werkelijkheid overeenstemmen. Je geeft het in je boek ook toe, Dimitri: ‘De gelijkenissen van personages en situaties met de werkelijkheid berusten uiteraard niet op louter toeval.’

VERHULST «Maar ik zeg er meteen bij dat het gevaarlijk zou zijn om wat ik schrijf voor werkelijk aan te nemen. Ik ken de waarheid niet, ik was er die nacht niet bij. Niemand weet wat er écht met Vandenbroucke gebeurd is. Zelfs de prostituee niet, want ze is weggegaan.»

MORTIER «Fictie gebaseerd op realiteit is altijd gissen naar de werkelijkheid. ‘Last Days’ van Gus Van Sant gaat zogezegd over Kurt Cobain. Maar uiteindelijk had hij er ook het raden naar wat er tijdens die laatste dagen speelde in het hoofd van de zanger van Nirvana.»

HUMO Ik vroeg me aan het eind van de film af: ‘Hoe groot is de kans dat VDB’s laatste avond verliep zoals in de film?’