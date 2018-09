Jonge Leeuwen: Victor Polster (15), de rijzende ster van 'Girl': 'Toen ze me vroegen om een meisje te spelen, dacht ik: zo'n kans krijg ik geen tweede keer.'

'Ik sta zo graag op een scène. Het moment dat de adrenaline door je lichaam begint te stromen, is zalig. Dan lééf je even aan 100 per uur'

Als ik hem spreek in zijn ouderlijk huis in Schaarbeek, lijkt Victor Polster nog steeds niet te beseffen hoe ongelofelijk hij de rol van Lara vertolkt. Nochtans heeft regisseur Lukas Dhondt al herhaaldelijk gezegd dat zijn film volkomen in duigen zou zijn gevallen als hij Polster niet had gevonden.

Victor zit in kleermakerszit op de bank, zijn oorkonde uit Cannes staat op de schoorsteenmantel. Voor ik hem de eerste vraag stel, veegt hij met zijn wijsvinger denkbeeldig lang haar achter zijn oor.

HUMO Dat is de beweging waarmee Lara in de film de hele tijd haar lange haar uit haar gezicht haalt.

Victor Polster «Ik wéét het (doet het weer). En ik weet ook dat ik geen lang haar meer heb. Maar ik heb zo lang op die beweging geoefend, dat ze nog steeds in mijn systeem zit.»

HUMO Wat was je eerste reactie toen je hoorde dat je de prestigieuze prijs had gewonnen?

Polster «Ik zei helemaal niks. Mijn moeder vertelde het me aan de telefoon. Lukas had naar haar gebeld omdat hij mij maar niet kon bereiken. Ik was aan het dansen. Na de première was ik meteen weggegaan om terug naar school te kunnen. Er werd al wel gefluisterd dat de film in de prijzen zou vallen, maar dat ik persoonlijk een prijs zou krijgen, daar hadden we totaal niet op gerekend.

»Ik heb de telefoon neergelegd en ik weet nog dat ik besefte dat ik niet meer op tijd terug in Cannes zou raken om de prijs zelf op te halen. Ik heb het nog snel aan mijn beste vriend verteld, die naast me stond, maar daarna heb ik me helemaal afgezonderd om stil te staan bij wat voor onwaarschijnlijks er net gebeurd was. Ik wilde dat ongelofelijke moment zo lang mogelijk vasthouden. Ik voelde zoveel tegelijk, en ik wilde elke seconde proeven van wat ik aan het beleven was.»