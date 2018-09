'Je overschat de Russen als je denkt dat ze het Westen uit elkaar kunnen spelen. Daar zijn ze te chaotisch voor'

Je zou denken dat het kijkcijfer van het in deze versnelde tijd volstrekt atypische tv-programma ‘Zomergasten’ bijzaak is, maar toch is het keurpersoneel van uitgeverij Nijgh & Van Ditmar in zijn nopjes met de 462.000 zielen die urenlang naar Pieter Waterdrinker en zijn vaak pakkende keuze van beeldfragmenten hebben gekeken. Dat waren ruim 200.000 kijkers meer dan de vorige aflevering, verneem ik op een maandag in augustus ter hoogte van de Weteringschans in het hart van Amsterdam. Met zijn Russische vrouw en personage Julia Klotchkova, die germanistiek heeft gestudeerd en kookboeken schrijft, is hij zowel in Sint-Petersburg als in Moskou thuis. Het echtpaar heeft geen kinderen, maar wel katten, die ook personages zijn in zijn werk. Ik vraag hem om te beginnen naar de start van zijn schrijverschap, naar die keer dat het hem daagde dat hij schrijver moest zijn en niets anders.

Pieter Waterdrinker «Ik ben lang niet klaar geweest voor het schrijven. De schrijver Isaac Babel vroeg aan Maxim Gorki: ‘Wat moet ik doen om schrijver te worden?’ Gorki antwoordde: ‘Leven!’ Er zijn schrijvers die een leven verzinnen dat zich desnoods op Mars afspeelt, zij scheppen personages waarmee ze niets te maken hebben. En dan zijn er schrijvers wier autobiografie de navelstreng van hun werk is: tot die soort behoor ik. Het heeft lang geduurd vooraleer ik ging denken dat ik genoeg had geleefd om te kunnen schrijven. Ik liep al tegen de 30 toen vrienden me zeiden: ‘Je strooit nu al sinds je 16de rond dat je schrijver wilt worden, maar je hebt nog niks gedaan. Het wordt nooit wat.’»

HUMO Ik weet dat je de literatuur haast per ongeluk hebt ontdekt toen je 14 was: je las ‘Eerste liefde’ van Toergenjev en er ging een onvermoede wereld voor je open. Dat was kennelijk een epifanie.

Waterdrinker «Zeker. Dat zoiets bestond! Vóór die tijd was ik geen lezer. Alle kinder- en jeugdboeken zijn me compleet ontgaan. Ik was veel meer bezig met het leven in het familiehotel in het badplaatsje Zandvoort, waar ik ben opgegroeid: mensen en menselijke verhoudingen gadeslaan. Maar toen de literatuur zich eenmaal aan mij had geopenbaard, ben ik verwoed oeuvres gaan lezen: alles van Elsschot, van Reve, van Hermans. Plus Flaubert, Maupassant, de grote Russen, de grote Duitsers... Met kunst moet je wel in aanraking komen. Mijn vader stond haast aan één stuk door in de keuken van het familiehotel, en mijn moeder was intussen aan het bedienen. Kunst was er niet bij, hoewel mijn vader, toen hij vóór de oorlog op Zuid-Amerika voer, een hele bibliotheek heeft uitgelezen.»