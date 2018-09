De wonderjaren van Dalilla Hermans, schrijfster en journaliste: 'Eigenlijk was ik gewoon een raar kind'

'Als ze echt willen en hard werken, kunnen mijn kinderen later misschien eerste minister worden'

Dalilla Hermans (geen familie van Margriet, wel van Stromae) trekt als schrijfster en journaliste ten strijde tegen latent, achteloos en schrijnend racisme in Vlaanderen, en werd afgelopen herfst knap derde in ‘De slimste mens ter wereld’. De naarste ervaringen uit haar jeugd schreef ze vorig jaar van zich af in ‘Brief aan Cooper en de wereld’.

HUMO Wat is je allervroegste herinnering?

Dalilla Hermans «Ik zie mezelf nog heel duidelijk zitten op de vloer van het vliegtuig dat ons van Rwanda naar België bracht. Mijn zus zegt me dat ik stout ben en dat ik zo snel mogelijk op het stoeltje moet gaan zitten.

»Van mijn leven in Rwanda weet ik niets meer, maar van alles ná die vlucht herinner ik me nog heel veel details. Mijn zus heeft trouwens exact dezelfde breuklijn: zij was toen twee jaar ouder.»

HUMO Je geboortenaam is Isimbi, die van je zus Sauda. Vóór jullie naar België vertrokken, gaf je Rwandese moeder Agnes jullie nog snel een andere naam: Dalilla en Diana. Zij dacht dat het Europese namen waren en dat die het jullie makkelijker zouden maken.

Hermans «Diana had ze natuurlijk van Lady Di, zij was over de hele wereld één van dé westerse iconen. Dalilla is eigenlijk een Arabische naam. In Rwanda liepen redelijk wat Arabische kindjes rond. Die waren in vergelijking heel licht gekleurd. Sommigen heetten Dalilla, waardoor Agnes dacht: ‘In het Westen zal die naam wel populair zijn.’ (lacht)»

HUMO Had ze jullie goed voorbereid op die vlucht?

Hermans «Nee. Ik heb daar jaren later met haar over gepraat. Volgens haar waren mijn zus en ik nooit op het vliegtuig gestapt als we hadden geweten wat er zou gebeuren. Ik weet alleen dat ze mijn zus heeft gevraagd om goed voor mij te zorgen. Ocharme, ze was zelf amper 5. Agnes wist trouwens niet dat het afscheid definitief was. Ze dacht dat ze ons snel opnieuw zou kunnen ophalen. Ze wilde het ons niet moeilijker maken dan nodig.»

HUMO Welke voorwaarden werden in die tijd gesteld aan adoptieouders?

Hermans «Bijna geen. Je moest betalen en er sympathiek genoeg uitzien, veronderstel ik. Wensouders moesten geen opleiding volgen en achteraf werden ze nauwelijks opgevolgd. Humo heeft vorig jaar nog onderzoek gedaan naar de adoptiebureaus van toen, en nogal wat louche praktijken ontdekt.

»Mijn ouders zijn heel blij dat ze ons hebben kunnen adopteren, maar ze zijn niet te spreken over hoe dat verlopen is. Ze stonden al een hele tijd op de lijst voor een baby toen ze ineens telefoon kregen: ‘We hebben één meisje van 3 jaar, en één van 5 jaar. Is dat ook goed?’ Er werd toen met kinderen gesméten, hè.»